今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月20日（月）〜4月26日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月20日（月）〜4月26日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、冷静な判断や行動力が開運へとつながっていくようです。少し難しい状況があったとしても乗り越えられそう。あなたの懐の深さや人柄が褒められるときもあるようです。恋愛面は、いろいろな人と話す機会が増える時期。恋愛対象外と思っていた相手と意気投合するかも。自分の趣味や興味があるものを整理しておくといいでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
暮らしやすい環境をつくっていくと◎ なくなったら困るものをちょっと多めにストックしておくといいかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【牡牛座（おうし座）】
今週は、冷静な判断や行動力が開運へとつながっていくようです。少し難しい状況があったとしても乗り越えられそう。あなたの懐の深さや人柄が褒められるときもあるようです。恋愛面は、いろいろな人と話す機会が増える時期。恋愛対象外と思っていた相手と意気投合するかも。自分の趣味や興味があるものを整理しておくといいでしょう。
暮らしやすい環境をつくっていくと◎ なくなったら困るものをちょっと多めにストックしておくといいかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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