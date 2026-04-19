＝LOVE、ツアーで7万人動員 18、19日に横浜スタジアムで8周年を記念 新曲『モラトリアム』『お姫様の作り方』も初披露
アイドルグループ・＝LOVEは18、19日、神奈川・横浜スタジアムで、結成8周年を記念したツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』FINAL in 横浜スタジアムを開催。2日間で約7万人を動員した。
【写真】ド派手！2日間で7万人を動員した＝LOVE
19日の公演では、開演時間を迎えると、球場のスタンド席に立ち、「青春“サブリミナル”」を歌うメンバーの姿がスクリーンに映し出される。この曲でセンターを務める高松瞳（※高＝はしごだか）が会場後方のサブステージに姿を現し、映像とリンクするように一節を歌い上げたのち「Overture」が鳴り響いた。高松の「ハマスタ行くぞ！」という気合いのひと言を合図に、「青春“サブリミナル”」のパフォーマンスがスタート。チェック柄とフリルが印象的な新衣装に身を包んだメンバーは、上昇するセンターステージの上から晴れやかな歌声を届けた。『超特急逃走中』ではトロッコで場内を巡ったほか、クレーンに乗って観客へ手を振りながら笑顔を振りまいた。
グループの軌跡を振り返る映像を経て披露されたのは、佐々木舞香と野口衣織によるユニット曲「虹の素」。2人の情感に満ちた迫真のステージに、会場中の視線が釘付けになる。公演で初披露となった新曲「モラトリアム」では、センターを務める諸橋沙夏のペンライトカラーである緑の光で横浜スタジアムが鮮やかに染まった。
公演後半からはライブの勢いがさらに増した。「呪って呪って」を皮切りに生バンドがステージに合流し、場内を包むサウンドに厚みとダイナミズムが加わった。メンバーはフード付きの衣装を身にまとい、アグレッシブなパフォーマンスを展開。スパークラーや炎などの派手な演出も次々に飛び出した。
最新シングルの表題曲『劇薬中毒』からはストリングスも生演奏に加わり、パフォーマンスがより一層華やかに。この曲でダブルセンターを務める佐々木と野口を筆頭に、＝LOVEは激情的な恋愛に溺れる姿を表現して観客の心を虜にした。その後も代表曲を畳みかけ、ファンとともに特別な光景を作り上げていった。「探せ ダイヤモンドリリー」ではメンバーが客席にマイクを向けると、感動的なシンガロングが実現。「＝LOVE」では会場がグループのイメージカラーであるピンクのペンライト一色に染まり、スクリーンにメンバーからファンに宛てた手書きのメッセージが映し出された。
公演本編のラスト、リーダー山本杏奈の「この楽曲が私たちの分岐点になりました。これからも“とくべチュ”に歌い続けていきます」という言葉をきっかけに披露されたのは、昨年リリースのヒット曲「とくべチュ、して」。メンバーが伸びやかな歌声を力いっぱい響かせると、ステージの後方上空にきらびやかな花火が打ち上がった。
アンコールに突入した後も＝LOVEはエネルギッシュなライブを繰り広げていった。メンバーは客席を見渡しながらスタジアム規模の単独コンサートを開催できた感慨を口にした後、「絶対アイドル辞めないで」を晴れ晴れと歌唱。銀テープが舞い、場内に万感の思いが広がる中、山本が「今日会場に来てくださった皆さん1人ひとりが大切な存在です。これからもイコールな関係でいてくれますか!?」と問いかけると盛大な歓声が響き渡った。
＝LOVEは、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「＝LOVE」でメジャーデビュー。これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ10入りを果たしている。
昨年2月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計1.5億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を超え、2月に先行配信された新曲「劇薬中毒」は、Music Videoが自身最速となる19日で1000万回再生を突破、ストリーミング累計3500万回再生越えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録している。
■セットリスト※2日間共通
M1. 青春“サブリミナル”
M2. ラブソングに襲われる
M3. 超特急逃走中
M4. ナツマトぺ
M5. お姫様の作り方
M6. Sweetest girl
M7. 推しのいる世界
M8. 「君と私の歌」
M9. 「ドライブ デート 都内」
M10. Oh！Darling
M11. 虹の素
M12. 誰にもバレずに
M13. モラトリアム
M14. 呪って呪って
M15. Junkies
M16. 内緒バナシ
M17. ヒロインズ
M18. 劇薬中毒
M19. いらない ツインテール
M20. 仲直りシュークリーム
M21. この空がトリガー
M22. 夏祭り恋慕う
M23. 探せ ダイヤモンドリリー
M24. =LOVE
M25. とくべチュ、して
■アンコール
EN1. Want you！Want you！
EN2. 木漏れ日メゾフォルテ
EN3. 「部活中に目が合うなって思ってたんだ」
EN4. 絶対アイドル辞めないで
■W アンコール ※19日公演のみ
EN.5 青春”サブリミナル”
【写真】ド派手！2日間で7万人を動員した＝LOVE
19日の公演では、開演時間を迎えると、球場のスタンド席に立ち、「青春“サブリミナル”」を歌うメンバーの姿がスクリーンに映し出される。この曲でセンターを務める高松瞳（※高＝はしごだか）が会場後方のサブステージに姿を現し、映像とリンクするように一節を歌い上げたのち「Overture」が鳴り響いた。高松の「ハマスタ行くぞ！」という気合いのひと言を合図に、「青春“サブリミナル”」のパフォーマンスがスタート。チェック柄とフリルが印象的な新衣装に身を包んだメンバーは、上昇するセンターステージの上から晴れやかな歌声を届けた。『超特急逃走中』ではトロッコで場内を巡ったほか、クレーンに乗って観客へ手を振りながら笑顔を振りまいた。
公演後半からはライブの勢いがさらに増した。「呪って呪って」を皮切りに生バンドがステージに合流し、場内を包むサウンドに厚みとダイナミズムが加わった。メンバーはフード付きの衣装を身にまとい、アグレッシブなパフォーマンスを展開。スパークラーや炎などの派手な演出も次々に飛び出した。
最新シングルの表題曲『劇薬中毒』からはストリングスも生演奏に加わり、パフォーマンスがより一層華やかに。この曲でダブルセンターを務める佐々木と野口を筆頭に、＝LOVEは激情的な恋愛に溺れる姿を表現して観客の心を虜にした。その後も代表曲を畳みかけ、ファンとともに特別な光景を作り上げていった。「探せ ダイヤモンドリリー」ではメンバーが客席にマイクを向けると、感動的なシンガロングが実現。「＝LOVE」では会場がグループのイメージカラーであるピンクのペンライト一色に染まり、スクリーンにメンバーからファンに宛てた手書きのメッセージが映し出された。
公演本編のラスト、リーダー山本杏奈の「この楽曲が私たちの分岐点になりました。これからも“とくべチュ”に歌い続けていきます」という言葉をきっかけに披露されたのは、昨年リリースのヒット曲「とくべチュ、して」。メンバーが伸びやかな歌声を力いっぱい響かせると、ステージの後方上空にきらびやかな花火が打ち上がった。
アンコールに突入した後も＝LOVEはエネルギッシュなライブを繰り広げていった。メンバーは客席を見渡しながらスタジアム規模の単独コンサートを開催できた感慨を口にした後、「絶対アイドル辞めないで」を晴れ晴れと歌唱。銀テープが舞い、場内に万感の思いが広がる中、山本が「今日会場に来てくださった皆さん1人ひとりが大切な存在です。これからもイコールな関係でいてくれますか!?」と問いかけると盛大な歓声が響き渡った。
＝LOVEは、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「＝LOVE」でメジャーデビュー。これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ10入りを果たしている。
昨年2月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計1.5億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を超え、2月に先行配信された新曲「劇薬中毒」は、Music Videoが自身最速となる19日で1000万回再生を突破、ストリーミング累計3500万回再生越えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録している。
■セットリスト※2日間共通
M1. 青春“サブリミナル”
M2. ラブソングに襲われる
M3. 超特急逃走中
M4. ナツマトぺ
M5. お姫様の作り方
M6. Sweetest girl
M7. 推しのいる世界
M8. 「君と私の歌」
M9. 「ドライブ デート 都内」
M10. Oh！Darling
M11. 虹の素
M12. 誰にもバレずに
M13. モラトリアム
M14. 呪って呪って
M15. Junkies
M16. 内緒バナシ
M17. ヒロインズ
M18. 劇薬中毒
M19. いらない ツインテール
M20. 仲直りシュークリーム
M21. この空がトリガー
M22. 夏祭り恋慕う
M23. 探せ ダイヤモンドリリー
M24. =LOVE
M25. とくべチュ、して
■アンコール
EN1. Want you！Want you！
EN2. 木漏れ日メゾフォルテ
EN3. 「部活中に目が合うなって思ってたんだ」
EN4. 絶対アイドル辞めないで
■W アンコール ※19日公演のみ
EN.5 青春”サブリミナル”