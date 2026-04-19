ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！

小針駅周辺をぶらり

豊岡えりなリポーター

「小針駅周辺をぶらりとまいります。学校や住宅街が広がるエリアです。飲食店も充実しているので、個性豊かなラーメンも勢ぞろいしています。今回もたくさん食べてきます！行ってきます！」

本格的な背脂ラーメンで半世紀

まずは、良質な背脂をチャッチャ。



本格的な背脂ラーメンで半世紀。



新潟市民に愛される人気店です。



小新に引っ越しても「関屋」

小針駅から歩いて13分。



新潟市西区小新の商業施設が集まる一角にお店を構える「関屋 福来亭」。



背脂ラーメンの名店中の名店で、9年前に関屋駅前から移転してきました。



小新に引っ越しても店名の「関屋」の文字はそのまま。



味も忠実に守られています。



頑固に守る「スープ」

頑固に守る。その1つ目は、スープです。



鳥取県境港産の最高級「ウルメイワシ」の煮干しを、弱火でことこと半日炊いて、うま味を絞り出したところに、国産の豚肉を投入し、甘みやコクを加えるなどして2日かけて仕込んだもの。



さらに背脂を加えるという、作る工程から火加減まで50年変わりません。



頑固に守る「背脂」

守っているもの、2つ目は、背脂。



選び抜かれた背脂です。



一見、簡単そうに見える背脂の振り方も、先代の父から学んだもの。



さらに、麺のゆで方まで、先代の作り方と、なにひとつ変えることなく2代目の山田貴史さんは、ラーメン作りに励んでいます。



看板の「ラーメン」

「お待たせしました！ラーメンです！」



チャーシューにメンマのシンプルなトッピングにキレイな背脂。



これこそが「関屋 福来亭」の看板です。



注目は「長ネギ」

まず注目したいのが、燕系背脂ラーメンの定番、玉ねぎのみじん切り…ではなく、長ネギ。



先代が、おいしいとトッピングした長ネギ。



この長ネギと背脂の味わいが、愛されているんですね。



関屋 福来亭 二代目主人 山田貴史さん

「こだわりはありますよね。長ネギ、ずっと使っていますからね。長ネギなんだけど、玉ねぎもおいしいですよね」



「玉ねぎもおいしいですよね」と笑顔で語る余裕。



先代から引き継いだ長ネギが散らされる背脂の1杯に、かなりの自信をも感じられます。



トッピングの主役は「チャーシュー」「メンマ」

トッピングは、ダブル主役。



チャーシューは、国産の豚もも肉を煮干しのスープで炊いた後、特製のタレに漬け込んでいて、出汁とタレがしっかり染み込んだ味わいは、もうお箸が止まりません。

さらに、背脂のスープに合わせて生姜などで味付されたメンマ。



食感が楽しめるようにと、細切りになっています。

“オリジナル小丼”

そんな絶品のトッピングたちをひと味変えて楽しむために、こんな形で注文する常連客も多くいます。



トッピングが増量された「チャーシュー・メンマラーメン」と「半ライス」で、チャーシューとメンマをのせて、オリジナルの小さな丼に。



ご飯との相性も、もちろん抜群です。



さらに、ラー油やコショウ、スープをかけるというアレンジもあります。

最高級の煮干し出汁の力

スープは、最高級の煮干し出汁の力で、芳醇な香りと、うま味が凝縮された味わい。



そこに、スープづくりの仕上げにも、ラーメンの仕上げにも、チャッチャとされる、「背脂」の爽やかな甘みが。



独特の“もっちり麺”

その、しょう油味のスープに泳ぐのは、毎朝6時からご主人が打つ麺。



手もみのひと手間を加えることで、独特のもっちりとした口当たりと食べ応えが生まれます。



50年の伝統に支えられた、折り紙つきのラーメン。



ワイルドなようで優しい味わいは、心もお腹もあったかくなります。



2026年3月29日「新潟一番サンデープラス」放送より