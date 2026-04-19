【グルメ特集】ぶらり途中下車のラーメン・越後線㉖本格的な「背脂ラーメン」で半世紀 名店が頑固に守る“スープ”と“背脂”《新潟》
ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！
小針駅周辺をぶらり
豊岡えりなリポーター
「小針駅周辺をぶらりとまいります。学校や住宅街が広がるエリアです。飲食店も充実しているので、個性豊かなラーメンも勢ぞろいしています。今回もたくさん食べてきます！行ってきます！」
本格的な背脂ラーメンで半世紀
まずは、良質な背脂をチャッチャ。
本格的な背脂ラーメンで半世紀。
新潟市民に愛される人気店です。
小新に引っ越しても「関屋」
小針駅から歩いて13分。
新潟市西区小新の商業施設が集まる一角にお店を構える「関屋 福来亭」。
背脂ラーメンの名店中の名店で、9年前に関屋駅前から移転してきました。
小新に引っ越しても店名の「関屋」の文字はそのまま。
味も忠実に守られています。
頑固に守る「スープ」
頑固に守る。その1つ目は、スープです。
鳥取県境港産の最高級「ウルメイワシ」の煮干しを、弱火でことこと半日炊いて、うま味を絞り出したところに、国産の豚肉を投入し、甘みやコクを加えるなどして2日かけて仕込んだもの。
さらに背脂を加えるという、作る工程から火加減まで50年変わりません。
頑固に守る「背脂」
守っているもの、2つ目は、背脂。
選び抜かれた背脂です。
一見、簡単そうに見える背脂の振り方も、先代の父から学んだもの。
さらに、麺のゆで方まで、先代の作り方と、なにひとつ変えることなく2代目の山田貴史さんは、ラーメン作りに励んでいます。
看板の「ラーメン」
「お待たせしました！ラーメンです！」
チャーシューにメンマのシンプルなトッピングにキレイな背脂。
これこそが「関屋 福来亭」の看板です。
注目は「長ネギ」
まず注目したいのが、燕系背脂ラーメンの定番、玉ねぎのみじん切り…ではなく、長ネギ。
先代が、おいしいとトッピングした長ネギ。
この長ネギと背脂の味わいが、愛されているんですね。
関屋 福来亭 二代目主人 山田貴史さん
「こだわりはありますよね。長ネギ、ずっと使っていますからね。長ネギなんだけど、玉ねぎもおいしいですよね」
「玉ねぎもおいしいですよね」と笑顔で語る余裕。
先代から引き継いだ長ネギが散らされる背脂の1杯に、かなりの自信をも感じられます。
トッピングの主役は「チャーシュー」「メンマ」
トッピングは、ダブル主役。
チャーシューは、国産の豚もも肉を煮干しのスープで炊いた後、特製のタレに漬け込んでいて、出汁とタレがしっかり染み込んだ味わいは、もうお箸が止まりません。
さらに、背脂のスープに合わせて生姜などで味付されたメンマ。
食感が楽しめるようにと、細切りになっています。
“オリジナル小丼”
そんな絶品のトッピングたちをひと味変えて楽しむために、こんな形で注文する常連客も多くいます。
トッピングが増量された「チャーシュー・メンマラーメン」と「半ライス」で、チャーシューとメンマをのせて、オリジナルの小さな丼に。
ご飯との相性も、もちろん抜群です。
さらに、ラー油やコショウ、スープをかけるというアレンジもあります。
最高級の煮干し出汁の力
スープは、最高級の煮干し出汁の力で、芳醇な香りと、うま味が凝縮された味わい。
そこに、スープづくりの仕上げにも、ラーメンの仕上げにも、チャッチャとされる、「背脂」の爽やかな甘みが。
独特の“もっちり麺”
その、しょう油味のスープに泳ぐのは、毎朝6時からご主人が打つ麺。
手もみのひと手間を加えることで、独特のもっちりとした口当たりと食べ応えが生まれます。
50年の伝統に支えられた、折り紙つきのラーメン。
ワイルドなようで優しい味わいは、心もお腹もあったかくなります。
2026年3月29日「新潟一番サンデープラス」放送より