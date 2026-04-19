◇JABA日立市長杯選抜野球大会準決勝 東芝4―1SUBARU（2026年4月19日 日立製作所野球場）

元西武、ヤクルトで今季から古巣・東芝に復帰した宮川哲投手（30）が見事な投球で試合を締めくくった。4―1の9回から、今大会2試合目の登板。右飛、右飛、投ゴロで3者凡退に封じた。

「（7日のSUBARUとのオープン戦で）力んで3点取られたので、今日は真っすぐで行きたいな、と。しっかり準備してきたので、良い状態をそのまま出せたと思います」

球場のスピードガンで7球連続150キロ超えを計測。全9球のうち8球が直球という真っ向勝負で強力打線を退けた。

「ああいう場面で抑えないと話にならないので、今後もしっかり抑えます」

絶対的守護神は、20日の日本製鉄鹿島との決勝も泰然自若で臨む。

▼大河原正人監督 （先発して8回1失点と好投した笹森は）初戦も良かったですし、2年間、柱として投げてきている経験を生かしながら、自分のやるべきことをやっていた。見ていて全く不安はなかったです。（上武大の先輩にあたる宮川は）後輩が頑張っていたので、先輩が締めてこい、と。意気に感じて投げてくれていた。去年はここ（決勝）まで来て2回負けたので、最後に勝ちきる。もう一回リセットして、しっかり準備して、全力で臨みます。