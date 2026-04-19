梅宮アンナ（53）と出会って10日で再婚したアートディレクター・世継恭規さんが「こんなに散らかってなかった」と、夫婦で暮らす高級レジデンスの自宅で不満を口にする場面があった。

【映像】「こんなに散らかってなかった」梅宮アンナが夫と暮らす高級レジデンス

ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが “女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合った。

レギュラー放送回でカメラが乳がんと戦う姿に密着した梅宮アンナは、現在、再婚相手の世界的アートディレクター・世継恭規さん（60）と2人暮らし。世継さんとは昨年5月23日、出会って10日での電撃再婚を公表し話題になった。

今回は新婚夫婦の新居にカメラが初潜入。訪れたのは都内の一等地に建つ2LDKの超高級レジデンスだ。

もともと世継さんが一人暮らしをしていたというマンションは、シックな色使いの高級感溢れるデザイン。室内はモダンな家具、整えられた観葉植物、感性を刺激するアートなどに溢れた居心地の良い空間だ。来客用のトイレは高級ホテルのように美しく畳まれたタオルが並び、テーブルの上の本もミリ単位で調整。アンナは世継さんから「全く無の空間からイメージを湧かせる。それがクリエイターなんだ」と言われたという。

世継さんは「こんな散らかってなかった。もっとキレイだった」とアピール。一人暮らしをしていた時はクローゼットの中まで整理整頓が行き届いていたと訴えた。世継さんはアンナが衣類を山積みにしたり、クローゼットの空いた隙間に毛布を押し込んだりしているのを見て「やめてよー。こういうことするやろ？」と苦笑いするも「だからと言って別に怒らないけど」と優しいコメント。

商品のパッケージや封筒なども綺麗にハサミで開封するという世継さんにアンナは「全部綺麗に切るの！」と驚きを隠せない様子。そんな2人のやりとりを見たスタッフは「良い関係性ですね。漫才のような…」と感心していた。