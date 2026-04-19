水責め、あざだらけの身体…不同意わいせつで逮捕の有名韓国アイドル兄、妻が家庭内暴力を訴える

女性配信者への不同意わいせつの容疑で現行犯逮捕された、有名ガールズグループのメンバーの実兄としても知られる30代男性キム氏の妻、A氏が家庭内暴力の被害を暴露した。

A氏は自身のSNSアカウントを通じて、キム氏から家庭内暴力を受けたと主張し、関連する証拠資料や暴行の痕跡の写真などをあわせて投稿した。

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A氏が公開した知人の陳述書によると、2025年8月頃、知人はA氏と連絡を取っていた際に夫から暴力を受けている事実を知り、キム氏が乱闘や殺害脅迫などを繰り返していたと陳述した。

当時、A氏の顔にはあざが確認され、真夏でも長袖・長ズボンにサングラスを着用して痕を隠して過ごしていたことが判明した。その後、知人はA氏の両親に連絡し、警察に通報したと伝えられている。

A氏が公開した内容によると、キム氏は婚姻届を提出してからわずか2週間後には殴打や暴言を始めた。

（写真＝Pixabay）

A氏が「離婚したい」「通報する」と言うと殴り、A氏が暴言の内容を録音した事実を知ると水責めをして、録音ファイルを消去させたとされている。また、さまざまな罵倒や暴言、モラハラ、脅迫、統制などを受けたと主張した。

特に、A氏が離婚や通報の意思を明かすたびに、キム氏は「俺はお前のような奴らを、犯したこともない罪を作り上げて刑務所に送ってやった」「金であらぬ罪も作れる」「すごく有名な弁護士がいる。俺は告訴のキャリア3年目だ」といった発言をしていたと伝えられた。

A氏は強制的な性関係の被害も主張しており、腕・足・目・耳など、さまざまな部位のあざの写真も公開した。

これに先立ち、4月15日、ソウル江南（カンナム）警察署はキム氏を江南区の自宅で現行犯逮捕した。キム氏は女性配信者B氏を自身の家に連れ込み、同意なくわいせつな行為をした疑いを持たれている。

なお、警察が請求した拘束令状は、ソウル中央地検が容疑の疎明不足を理由に棄却した。