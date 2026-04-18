梅澤美波、乃木坂46として最後のファッションイベント 華やかブルードレスで有終の美飾る【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】乃木坂46の梅澤美波が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】グループ卒業前最後の「ガルアワ」出演の様子
2026年5月に開催される卒業コンサートをもって乃木坂46から卒業する梅澤は、今回がグループメンバーとして最後の大型ファッションイベント出演に。淡いブルーのオープンショルダーワンピースに、ボリュームたっぷりのチュールを合わせてランウェイに登場。ウエストには花のモチーフ、頭には花冠をあわせ、最後にふさわしい華々しいステージでイベントを締めくくった。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆梅澤美波、ラストに登場で華やかランウェイ
2026年5月に開催される卒業コンサートをもって乃木坂46から卒業する梅澤は、今回がグループメンバーとして最後の大型ファッションイベント出演に。淡いブルーのオープンショルダーワンピースに、ボリュームたっぷりのチュールを合わせてランウェイに登場。ウエストには花のモチーフ、頭には花冠をあわせ、最後にふさわしい華々しいステージでイベントを締めくくった。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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