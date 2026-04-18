KJ-85X80L

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　「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、液晶テレビ（80型以上）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　BRAVIA

KJ-85X80L（ソニー）

2位　BRAVIA 5

K-85XR50（ソニー）

3位　REGZA

85E350N（TVS REGZA）

4位　85v型 4K液晶テレビ

85E6N（Hisense）

5位　BRAVIA 7

K-85XR70（ソニー）

6位　85v型 ULED Mini LED

85U8R（Hisense）

7位　REGZA

85Z770R（TVS REGZA）

8位　REGZA

85Z875R（TVS REGZA）

9位　100v型 量子ドット4K液晶テレビ

100U7N（Hisense）

10位　85v型 ULED Mini LED

85U7R（Hisense）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。