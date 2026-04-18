ソニーが3カ月連続首位、26年3月に売れた液晶テレビ（80型以上）TOP10
「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、液晶テレビ（80型以上）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 BRAVIA
KJ-85X80L（ソニー）
2位 BRAVIA 5
K-85XR50（ソニー）
3位 REGZA
85E350N（TVS REGZA）
4位 85v型 4K液晶テレビ
85E6N（Hisense）
5位 BRAVIA 7
K-85XR70（ソニー）
6位 85v型 ULED Mini LED
85U8R（Hisense）
7位 REGZA
85Z770R（TVS REGZA）
8位 REGZA
85Z875R（TVS REGZA）
9位 100v型 量子ドット4K液晶テレビ
100U7N（Hisense）
10位 85v型 ULED Mini LED
85U7R（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 BRAVIA
KJ-85X80L（ソニー）
2位 BRAVIA 5
K-85XR50（ソニー）
3位 REGZA
85E350N（TVS REGZA）
4位 85v型 4K液晶テレビ
85E6N（Hisense）
5位 BRAVIA 7
K-85XR70（ソニー）
85U8R（Hisense）
7位 REGZA
85Z770R（TVS REGZA）
8位 REGZA
85Z875R（TVS REGZA）
9位 100v型 量子ドット4K液晶テレビ
100U7N（Hisense）
10位 85v型 ULED Mini LED
85U7R（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。