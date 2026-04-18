タカラジェンヌを育成する兵庫県宝塚市の宝塚音楽学校（中西達也校長）で１８日、第１１４期生の入学式が行われ、倍率１０・５５倍を突破した４０人が出席した。

新入生総代で、和歌山市出身の西前比草（ひな）さんは「夢にまで見た宝塚音楽学校の制服に身を包むことができ、今、私たちは喜びと感謝の気持ちでいっぱい。清く正しく美しくの教えの下、お互いを思いやり、立派な舞台人になるよう限りなき芸の道に精進することを、今ここにお伝えいたします。夢が現実になるように新たな目標に向かって、第１１４期生は宝塚音楽学校の生徒として、自覚と誇りを持ち、人として成長し続け、みなさまの期待に応えるべく、努力してまいります」と述べた。

西前さんは３回目の受験で合格。「きょう朝起きるまでは、私が合格したのか…と疑ってしまうほど実感が湧いてなかった。みんなでグレーの制服を着て校歌を歌い、本科生の方に校章をつけていただきとてもうれしい。これから同期と協力して、がんばっていきたい。月組の彩海せらさんのように、かっこいい男役からかわいらしい娘役ができる舞台人になりたい」と笑顔を見せた。

茨城県出身の川村柚葉さんは「４回目の受験でした。あこがれが詩ちづるさん。いつもかわいくて、かわいらしいお役からかっこいい大人の女性まで幅広く演じられる表現力のある舞台人になりたい」と目標を掲げた。

横浜市出身の多川結莉さんは「３回目の受験。咲妃みゆさんのようにかわいらしくて華やかで、それでいて強い芯のある姿にあこがれます」と思いを語る。尼崎市出身の森本あづみさんは「４回目の受験。クスッと笑ってもらえる三枚目の役から、かっこいい悪役まで演じることができる男役になりたい」と決意を語った。