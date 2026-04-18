お笑いタレントの大久保佳代子（５４）が１８日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。独身で「信じられない孤独と不安が襲う」瞬間を明かした。

先日、後輩の森三中・黒沢かずこと一緒に食事したばかりと話した大久保に、庄司智春が「後輩がつかまるときはいいじゃないですか？つかまらないときは、お１人ではどうやって？」と尋ねた。

大久保は「全然、大丈夫になっちゃった」と話しつつも、「たまに信じられない孤独と不安が襲うときはあるよ。たまに、びっくりするぐらい」と吐露した。

藤本美貴が「何をしてたら、そういう気持ちになるんですか？」と尋ねた。「１人分のスーパーの買い物行って、マンションまで向かっていると、子供連れのお母さんたちがいて『うるさい！さっさと乗りなさい！』とか言って。スーパーの袋２つ持ってね。『あっ、ここは今から団らんがあって』…」と大久保が説明すると、藤本は「ハッハッハッハッ」と声を上げて笑った。

大久保は「そういうこと考えると本当に足から崩れ落ちそうなぐらいに。夕方の時間帯と相まって」と切ない気持ちになると明かしていた。