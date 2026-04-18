史上初…国宝『北野天神縁起絵巻』全巻全場面を公開 ”すべて見るには…” 天神信仰ゆかりの国宝・重文が一堂に 6月14日まで京博で【展示予定詳細＆概要】

史上初…国宝『北野天神縁起絵巻』全巻全場面を公開 ”すべて見るには…” 天神信仰ゆかりの国宝・重文が一堂に 6月14日まで京博で【展示予定詳細＆概要】