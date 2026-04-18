本拠地タイガース戦

米大リーグ、レッドソックスの吉田正尚外野手が大仕事をやってのけた。17日（日本時間18日）の本拠地タイガース戦。延長10回のチャンスに代打で出場し、サヨナラ打を放った。現地ファンも大熱狂だ。

0-0で迎えた延長10回。レッドソックスは1死一、三塁のチャンスを作ると、代打で吉田が登場。タイガース4番手ベストの速球を叩きつけると、打球は内野の頭を越えライト前に弾んだ。

吉田は満面の笑みを浮かべ、ナインにもみくちゃにされた。レッドソックス公式Xが「マサは準備できていた！」として、サヨナラ打のシーンを投稿すると、現地ファンも興奮した。

「レッドソックス最高の打者はマサタカ・ヨシダだと多くの人が言っているでしょ」

「彼をスタメンに入れろ」

「マサはシーズン中ずっと準備できている」

「彼はすごい切り札だ」

「マサはいつだって準備万端」

「マサはいつも大事なところでやってくれる。お見事」

「今夜のマサは伝説に」

「彼を使え」

吉田は常時スタメンという現状ではないが、与えられた場面で奮闘。この日の劇打で打率.310となった。



（THE ANSWER編集部）