「警戒心どこかに置いてきたのかな？野生モード、オフすぎん？」とテロップを添えて投稿された野良猫の動画がTikTokで話題になりました。庭の中で、野良猫とは思えない大胆なポーズで寝ている猫ちゃんに、「ノラでへそ天爆睡は初めて見た（笑）」「無防備すぎて可愛い♡」と反響が寄せられています。



【写真】大胆すぎる姿に…思わず二度見です

投稿したのは、3匹の猫と暮らすニャンプロ（@nyan_plo）さん。自宅の庭にたびたび来ていた茶色の毛並みが愛らしい野良猫に“チャタロウ”と名を付け、ご飯をあげるようになったといいます。



ご飯はもらいつつも、警戒心は緩めなかったというチャタロウ。ところがある日、ニャンプロさんが庭を見ると、仰向けに寝転び、気持ちよさそうに“へそ天”姿で寝ているチャタロウの姿が…！



あまりにも無防備なその姿に、ニャンプロさんも「急に心許しすぎやない？庭にこれ落ちてたら戸惑うよ？」とコメントを残しました。



投稿したニャンプロさん（@nyan_plo）に話を聞きました。動物愛護センターから譲渡されたぽんちゃん、ラテと、自宅の庭で保護して迎え入れたオレオの、3匹の猫と暮らしています。



ーーチャタロウくんの“へそ天”姿を見たときの感想は？



「カーテンの隙間から見えて一回通過しましたが、『えっ？』って二度見しましたね（笑）その後すぐに、『カメラカメラ！』とスマホを取りに走りました。慣れてきたなとは思ってたけど、そんな急にへそ天でそこに転がるか！？って笑いましたね」



ーーチャタロウくんが庭でくつろぐようになった経緯を教えてください。



「現在、家猫として迎えたオレオが、外猫時代に我が家の庭にやってきたのでご飯をあげていました。チャタロウもご飯をもらえるという噂を聞きつけたようで、やってきたのが始まりです。



始めはオレオが『ここはオレのナワバリだー！』と主張していたので、チャタロウが来る頻度は少なかったのですが、オレオを捕獲して去勢し、家猫にしてからは、毎日ご飯を食べにくるようになり、ハウスを作ったらそこで寝るようにもなりました。



徐々に距離が近くなり、逃げなくなったので触ろうとしたら、特大の『シャー！』をお見舞いされる日々でしたね（笑）だんだん『シャー！』と言われなくなり、慣れてきたなあと思っていた矢先の、あの“へそ天”です（笑）」



ーー今後のチャタロウくんについて。



「今、自宅に3匹の猫がいるのですが、外猫から迎えたオレオが、まだ先住猫から許しを得ていなくて目が離せないので、まだチャタロウを迎えることはできないなあと思っています。



しかし、去勢はしてあげたいなと思っているので、捕獲器を保護猫団体さんにお借りして、捕まえようとしているところです」



ーー猫ちゃんはどのような存在ですか？



「ニャンズは神ですね！（笑）ニャンズがいないと生きていけない気がしますし、毎日たくさんの癒しをもらっています」



動画には、600件を超えるコメントが寄せられました。



「このヌコに幸せになってほしいです」

「日曜日の朝9時59分頃の俺で草」

「とても安心できるお庭なんですね♡」

「たまには裏側も天日干ししないとニャー」

「中に人が入ってますよね（笑）」



最近チャタロウくんの頭をなでることに成功したというニャンプロさん。TikTok（@nyan_plo）では、穏やかに暮らす3匹の猫と今はまだ野良猫のチャタロウくんの愛らしい姿を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）