立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが、スタッフの「わんぱくぶり」が分かる1枚を投稿しています。【画像】やっば…わんぱくすぎ（笑）ドデカいメニューの数々（5枚）「ご覧の通りです」わんぱくな1枚！公式アカウントは、「富士そばのスタッフがどれだけ“わんぱく”かというと、ご覧の通りです」とコメント。焼きそばの上にトンカツをトッピングし、さらにカレーをかけた、ボリュームたっぷりの「