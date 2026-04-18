4月1日から施行された改正道路交通法。



【写真】自転車を追い越せないパトカー その後ろには…

市井では自転車の原則歩道通行不可、自動車と自転車の追い越しルール強化など、自転車に関するルール厳格化のデメリットが懸念されているが、そんな中、SNS上で大きな注目を集めているのは東京・秋葉原のPCパーツショップ「オリオスペック」の公式Xアカウント（@OLIOSPEC）が次のように動画を紹介しました。



「片側1車線で自転車が走行している時のお手本。

本日からの改正道路交通法で自動車が自転車を追い越す場合に1m以上側方間隔を取れない場合は自転車の速度に合わせて徐行する必要があるようです」



千葉県船橋市の二車線の道路を自転車がのんびり走行していますが、追い越しできないため後続のパトカー以下の自動車が渋滞してしまっている様子が映し出されています。この動画は法改正の注意喚起をしようとしてたまたま撮影されたものだと言うことですが、はからずもその問題点を指摘する形となってしまいました。



オリオスペックの投稿に対し、SNSユーザー達からは、



「 パトカー『自転車だ。追い越しはできないな…』

自転車『後ろにパトカーだ。歩道行くのはやめといた方が良いか…？』」

「これが法的には正しいが、法自体が正しいかどうかは別問題。当の警察官も含めて、延々と遅いチャリの後ろについていかなくてはならないこのような道路が割と沢山あるので、そういう道を中心に道路整備を進めていってくれればいいんだけどね…。本来は先に整備しとけ案件なんだけどいつもの縦割り行政の弊害やね」

「これを正解だと思う方はどれぐらいいるんだろうか。この自転車のせいで相当渋滞してますよね。画角に映る100m近くは車列が見えるのに対し、自転車よりも前側には車は全く見えない。 自転車も自動車も、誰も幸せにならない何のためにできたのかわからないルール」

「…道交法上、この状況は『他の交通の通行妨害』として、自転車の青切符制度【26年4月1日施行】とは別の問題として自転車への指導が必要なケースなんだけど、見事に、パラドックスのどっち付かずになってるんだよなあ …「危険回避で自転車が歩道を徐行（手押し歩行）する」のが最適解のケース」



など数々のコメントが寄せられています。



繫雑化の結果、今回のようなケースのほかにも数々の矛盾が指摘される改正道路交通法。ローマ時代の政治家、歴史家、タキトゥスは「国が腐敗するほど法律が増える」と言ったそうですが、法改正に関わった為政者たちは今こそこの言葉を重く受け止めるべきではないか、と考えさせられます。



【オリオスペック店舗情報】

店舗所在地：東京都千代田区外神田2-3-6成田ビル2F（外側沼階段から）



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）