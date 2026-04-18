テレビ朝日の田中萌アナウンサーがABEMA的ニュースショーに出演した際に、「エルパト（エルメスパトロール）」について明かす場面があった。

【映像】田中アナがエルパトをした結果

番組ではこの日、高級ブランド「エルメス」ばかりを狙った窃盗事件について取り上げた。この事件では2000万円もするバーキンのヒマラヤのバッグも盗まれた。そして「エルパト」について話が及んだ。

フリーアナウンサーの中川安奈は「まだまだ全然稼げていないので自分で買える段階ではないけど…。エルメスをよく見に行く人って『エルパト』って言い方があるみたいで、やっぱり憧れはありますね」と話した。「私よりももっと大人の知り合いとかが（エルパトを）されていて、いいなあって」と続けた。

MCの千原ジュニアが「注文して何年待ちみたいなこともよく聞くけど」と振ると、中川アナは「ですし、やっぱりいっぱい買い物されている方じゃないと商品として『こんなものがありますよ』って提案されないとかもあるみたいで」と応じた。続けて「エルパトも限られた人しかできない？」と聞かれ、「そういうことです」と答えた。

エルパトをしたことがあると明かした田中萌アナは「バカなフリして聞きに行ったりするんです。『ありませんか？』って。私みたいな課金していない人は」とコメント。「出してくれるんですか？」と聞かれ、「出してくれない。こんな末端の客には…」と応じた。これを聞いたFUJIWARAの原西孝幸は「エルパトもヒエラルキーがあるんですね」と反応した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）