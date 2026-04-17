「非常に育ちを感じます」FRUITS ZIPPERメンバー、父の誕生日ディナーショット公開「仲が良くて尊い家族だ」
FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。父親の誕生日をレストランで祝った様子を公開しました。
【写真】鎮西寿々歌が父の誕生日にディナーへ
コメントでは「おとうちゃんおめでとう」「愛娘に祝ってもらえて幸せだね！」「こんな素敵なアイドルを育て上げてくれたこと喜ばしいです お父様素敵な一年をお過ごしください」「家族皆仲が良くて尊い家族だ」「非常に育ちを感じます」「何回お祝いしても嬉しすぎるぞ」「おすーかわよ」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】鎮西寿々歌が父の誕生日にディナーへ
「何回お祝いしても嬉しすぎるぞ」鎮西さんは「おとうちゃんのお祝い2回できた」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目には「おとうちゃん お誕生日おめでとう」と書かれたバースデープレートが写っています。2枚目は父親のソロショットで、おしゃれなシャツを着用しています。また3枚目は鎮西さんのソロショットです。かわいらしいポーズでほほ笑み、カメラに視線を向けています。
「プレゼントしたシャツすぐ着てくれた」鎮西さんはさらに「プレゼントしたシャツすぐ着てくれた」とポスト。今回の投稿で父親が着ていたシャツでしょうか。また、「チョコペン『おとうちゃんしんどい』にするか悩んだ」とも明かしています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)