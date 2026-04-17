FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんは4月16日、自身のXを更新。父の誕生日を祝福した時の様子を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：鎮西寿々歌さん公式Xより）

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FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。父親の誕生日をレストランで祝った様子を公開しました。

【写真】鎮西寿々歌が父の誕生日にディナーへ

「何回お祝いしても嬉しすぎるぞ」

鎮西さんは「おとうちゃんのお祝い2回できた」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目には「おとうちゃん　お誕生日おめでとう」と書かれたバースデープレートが写っています。2枚目は父親のソロショットで、おしゃれなシャツを着用しています。また3枚目は鎮西さんのソロショットです。かわいらしいポーズでほほ笑み、カメラに視線を向けています。

コメントでは「おとうちゃんおめでとう」「愛娘に祝ってもらえて幸せだね！」「こんな素敵なアイドルを育て上げてくれたこと喜ばしいです　お父様素敵な一年をお過ごしください」「家族皆仲が良くて尊い家族だ」「非常に育ちを感じます」「何回お祝いしても嬉しすぎるぞ」「おすーかわよ」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。

「プレゼントしたシャツすぐ着てくれた」

鎮西さんはさらに「プレゼントしたシャツすぐ着てくれた」とポスト。今回の投稿で父親が着ていたシャツでしょうか。また、「チョコペン『おとうちゃんしんどい』にするか悩んだ」とも明かしています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)