アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる女性の特徴」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】「モテる女性の特徴」男性100人が答えたTOP回答！ 「顔がかわいい」に次ぐ2位、3位は？（図解：3枚）

「モテそう」な女性、見た目の特徴とは？

調査は2月24日、成人男性100人を対象にインターネットリサーチで実施。

まず、「彼女にするなら外見と内面のどちらを重視しますか？」と質問すると、「内面」が37人、「どちらも同じくらい重視する」が50人という結果になりました。「外見」のみを重視すると答えた人は13人にとどまり、約9割の男性が女性の「内面」を重視している、または同程度に重視していることが分かりました。

この結果について同社は、「恋愛関係を築くうえでは、外見だけでなく性格や価値観などの内面的な魅力も重要視されている傾向が見られました」とコメントしています。

次に「『モテそう』と感じる女性の見た目の特徴は何ですか？」と尋ねると、「顔がかわいい・美人」が75人で最も多く、次いで「笑顔がステキ」（72人）、「清潔感がある」（68人）、「スタイルがいい」（33人）、「美しい姿勢」（30人）、「ナチュラルメーク」「清楚（せいそ）系ファッション」（ともに21人）、「身長が155〜160センチ程度」（6人）の順となりました。

同社は「男性が魅力を感じる女性の外見としては、顔立ちに加えて『笑顔』や『清潔感』といった第一印象のよさも重視されていることがうかがえます」と分析しています。

男性の皆さん、「モテそう」と感じる女性は、どんな人ですか……？

