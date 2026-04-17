「日経225オプション」5月限コール手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
楽天証券 16( 16)
SBI証券 16( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 172( 0)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 4( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
楽天証券 16( 16)
SBI証券 16( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 172( 0)
取引高(立会内)
楽天証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 4( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース