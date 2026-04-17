ホロライブ・風真いろは、27億円のスタジオがもはや“別荘”に「住所変更しようかな？」
「ホロライブ」所属のVTuber・風真いろはさんが、17日までに自身のチャンネルで雑談配信を実施。缶詰になりすぎて、スタジオが別荘のような状態になっていることを明かした。
【動画】スタジオにいすぎて“妖精”と化しているいろはさん（8：58ごろ）
最近のいろはさんは、運営会社・カバーのスタジオで仕事をすることが多いそうで、会うホロメンみんなから「いろはちゃんってマジで毎日いるんだね」と言われているらしい。そんな状況を聞いたリスナーが「別荘かな？」とコメントすると、彼女は「別荘って表現よくない？ あの27億のスタジオ、俺の別荘なんだよね」「住所変更しようかな？」とおどけてみせた。
さらに、長時間スタジオで過ごしたおかげで「最近は電子レンジや冷蔵庫の場所も覚えたし、持ってきたお弁当の箱も流し台で洗ってる」と、スタジオの設備を使いこなせるようになったと話している。
この「27億の別荘に住んでいる」というパワーワードにファンからは「スタジオの妖精ｗ」「住む気やんけｗ」「お弁当持参でお弁当箱洗ってるござるさん、家事力まじカンストしてる」「無理しすぎないで欲しいです」などの反響が集まった。
引用：YouTubeチャンネル「Iroha ch. 風真いろは - holoX -」
【動画】スタジオにいすぎて“妖精”と化しているいろはさん（8：58ごろ）
最近のいろはさんは、運営会社・カバーのスタジオで仕事をすることが多いそうで、会うホロメンみんなから「いろはちゃんってマジで毎日いるんだね」と言われているらしい。そんな状況を聞いたリスナーが「別荘かな？」とコメントすると、彼女は「別荘って表現よくない？ あの27億のスタジオ、俺の別荘なんだよね」「住所変更しようかな？」とおどけてみせた。
この「27億の別荘に住んでいる」というパワーワードにファンからは「スタジオの妖精ｗ」「住む気やんけｗ」「お弁当持参でお弁当箱洗ってるござるさん、家事力まじカンストしてる」「無理しすぎないで欲しいです」などの反響が集まった。
引用：YouTubeチャンネル「Iroha ch. 風真いろは - holoX -」