「残りの人生で1種類しか調味料を選べないとしたら何にするか」

MLB公式X（旧ツイッター）は16日（日本時間17日）、メジャーリーガーが“ある質問”に答える様子を公開した。ドジャース・大谷翔平投手の発した“2文字”に日本人は大爆笑。「まさか」「意外」と反響が広がっている。

MLB公式が選手にぶつけたお題は、「残りの人生で1種類しか調味料を選べないとしたら何にするか」というもの。チョルーラ（ホットソース）、マヨネーズ、ケチャップなど様々な回答が飛び交い、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手はバーベキューソースを選択した。

公開された40秒の映像。20秒付近に大谷が登場した。果たして選んだ調味料は……「MAYO（マヨ）」。マヨネーズを選ぶようだ。この回答にファンも驚いた模様。「大谷選手はマヨ派」「ソイソースじゃ無いのね笑」「大谷さん塩じゃないのかよww」「まさかマヨネーズとは……」「大谷さん、意外ーー」と反応が寄せられた。

また、「キューピーさん、急いで！ マヨネーズのCMいけるかもよ」「マヨか…キユーピーさんチャンス！」などと、スポンサーを呼びかける反応もあった。大谷といえば、米経済誌「フォーブス」によると副収入だけで1億2500万ドル（約199億2000万円）を稼ぎ出している。20社以上とスポンサー契約を結んでおり、また新たなビジネスチャンスが拡大するかも（？）しれない。（Full-Count編集部）