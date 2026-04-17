『ばけばけ』総集編が放送決定 関連番組も一挙再放送へ
連続テレビ小説『ばけばけ』の総集編が、5月に放送されることが決まった。松江の没落士族・小泉セツと、その夫で作家の小泉八雲をモデルにした物語の結末までを一挙に振り返る内容となる。あわせて関連番組の再放送も行われる。
【写真】最終回後に解禁…貴重な3ショットを公開！
同作は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の結婚生活を軸に、夫婦の何気ない日常と人生の歩みを描いた作品。今回の総集編後編では、2人の物語の終盤からラストまでをまとめて放送する。これまで視聴してきた人はもちろん、見逃した人やこれから見始める人にも作品の魅力が伝わる構成となる。
総集編後編の放送に先立ち、前編となる総集編（１）（２）も再放送される。さらに、小泉八雲ゆかりの地を巡る紀行番組やトークショー、スピンオフなど関連コンテンツも再び放送され、作品世界を多角的に楽しめる機会となる。
【放送概要】
・総集編（１）（２）（前編）再放送
5月3日 午後2：30〜午後3：58（BSP4K）
5月4日 午前8：15〜午前9：43（総合）※同時・見逃し配信あり
・総集編（３）（４）後編）
5月3日 午後3：58〜午後5：26（BSP4K）
5月4日 午前9：50〜午前11：18（総合）※同時・見逃し配信あり
・関連番組
「小泉八雲のおもかげ ばけばけトミー・バストウが巡るアイルランドとニューオーリンズ」
5月2日 午前11：08〜午前11：51（総合・関西）
「ばけばけ」スペシャルトークショーinBK
5月3日 午前10：35〜午前11：04（総合・関西）
ハンバート ハンバートと「笑ったり転んだり」をもっと語ったり♪
5月3日 午前11：05〜午前11：50（総合・関西）
「ばけばけ」スピンオフ
5月5日 午前10：05〜午前11：05（総合・全国）
「ばけばけ」スペシャルトークショーin松江
5月10日 午後1：05〜午後1：50（総合・関西・中国）
【写真】最終回後に解禁…貴重な3ショットを公開！
同作は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の結婚生活を軸に、夫婦の何気ない日常と人生の歩みを描いた作品。今回の総集編後編では、2人の物語の終盤からラストまでをまとめて放送する。これまで視聴してきた人はもちろん、見逃した人やこれから見始める人にも作品の魅力が伝わる構成となる。
【放送概要】
・総集編（１）（２）（前編）再放送
5月3日 午後2：30〜午後3：58（BSP4K）
5月4日 午前8：15〜午前9：43（総合）※同時・見逃し配信あり
・総集編（３）（４）後編）
5月3日 午後3：58〜午後5：26（BSP4K）
5月4日 午前9：50〜午前11：18（総合）※同時・見逃し配信あり
・関連番組
「小泉八雲のおもかげ ばけばけトミー・バストウが巡るアイルランドとニューオーリンズ」
5月2日 午前11：08〜午前11：51（総合・関西）
「ばけばけ」スペシャルトークショーinBK
5月3日 午前10：35〜午前11：04（総合・関西）
ハンバート ハンバートと「笑ったり転んだり」をもっと語ったり♪
5月3日 午前11：05〜午前11：50（総合・関西）
「ばけばけ」スピンオフ
5月5日 午前10：05〜午前11：05（総合・全国）
「ばけばけ」スペシャルトークショーin松江
5月10日 午後1：05〜午後1：50（総合・関西・中国）