土と食にふれる家族時間！ 山万「田植え体験」

記事ポイント ユーカリが丘が5月9日に家族向けの田植え体験を開催します。田植え体験が食育と自然体験を通じて子どもの学びにつながります。ユーカリが丘が食事券や割引券付きで参加しやすい内容を用意します。 ユーカリが丘が5月9日に家族向けの田植え体験を開催します。田植え体験が食育と自然体験を通じて子どもの学びにつながります。ユーカリが丘が食事券や割引券付きで参加しやすい内容を用意します。

千葉県佐倉市のユーカリが丘で、子育て応援プロジェクトの一環として田植え体験が開催されます。

田植え体験は子どもが土に触れながら米づくりを学べる機会として実施されます。

ユーカリが丘が家族で参加しやすい特典付きのイベントを用意する点も注目です。

山万「田植え体験」

開催日：2026年5月9日(土)開催時間：(1)9:00〜 (2)10:30〜 (3)12:30〜 (4)14:00〜所要時間：45分程度参加費：1家族1,000円(税込)支払い方法：当日現金支払い参加特典：キッチンカーで当日使えるお食事券1,000円分、新玄米5kgの1,000円割引券開催形式：4部制、雨天決行、荒天中止、順延なし問い合わせ先：0120-318-154（ユーカリが丘街ギャラリー）予約状況：2026年4月8日時点で412組1,558名募集予定：抽選100組

山万が山万ユーカリファームと共同で、昨年310名が来場した田植え体験プログラムを今年も開催します。

田植え体験は子どもが稲の苗を植えながら、食や自然とのつながりを体感できる内容です。

体験の魅力

田植え体験は農作業を楽しむだけでなく、命を育む大切さを学べる教育の場として実施されます。

古民家エリアではキッチンカーの出店も予定され、自然の中でグルメも楽しめます。

家族で楽しめる風景

田植え体験は午前と午後の4部制で実施されるため、家族の予定に合わせて参加しやすいイベントです。

ユーカリが丘の自然環境が子どもに屋外でのびのびと過ごせる時間を届けます。

収穫後の取り組み

田植え体験で育てた米の一部は、今秋に山万グループが運営する保育園などへ寄付される予定です。

ユーカリが丘は田んぼや里山を活用しながら、自然と都市機能が調和する街づくりも進めます。

ユーカリが丘は子育て世帯を支える取り組みとして、自然体験と地域交流を組み合わせたイベントを展開します。

田植え体験は子どもにとって学びと発見のある一日になりそうです。

キッチンカー特典付きで参加しやすい点も家族のおでかけ先として魅力です。

ユーカリが丘が開催する「田植え体験」の紹介でした。

よくある質問

Q. 田植え体験はいつ開催されますか？

A. 田植え体験は2026年5月9日(土)に開催され、9時から14時までの4部制で行われます。

Q. 田植え体験の参加費はいくらですか？

A. 田植え体験の参加費は1家族1,000円(税込)で、当日に現金で支払います。

Q. 田植え体験にはどんな特典がありますか？

A. 田植え体験にはキッチンカーで使える1,000円分のお食事券と、今秋収穫予定の新玄米5kgの1,000円割引券が付きます。

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