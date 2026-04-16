松本日向が、4月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」5月号に登場した。



昨年12月に発売され話題となった松本日向1st写真集『ちょうどいい。』。そんな写真集には収録されなかった衣装を、最新情報と合わせて誌面で初公開。

松本日向「BOMB」5月号

松本日向「BOMB」5月号

表紙を飾るのは、41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』を発売、『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を東京ドームで開催する乃木坂46の菅原咲月。

春の陽気に誘われて…とはならなかった雨模様の中、地元の千葉県でグラビア撮影。まずはTシャツのルームウェアを着て畳でゴロリ、シーツかぶったり押し入れから出てきたりかわいさ満点。続いては水色のシースルーシャツとデニムショートパンツで、雨の神社で誰かと待ち合わせ。清楚感ある純白のワンピースに着替えては、満開の菜の花畑と河津桜の絶景コントラストで幻想的なシーンを演出、傘をさす姿も艶やか。最後は大人っぽいノースリーブのタイトニットでしっとりと。

副キャプテンとして過ごした約1年、東京ドームライブで卒業していくキャプテン・梅澤美波への想い、これからの自分自身のこと、そして15年目の乃木坂46などを語ったロングインタビューも必見。誌面のQRコードから見られるグラビア撮影動画も。

通常版の裏表紙は乃木坂46の林瑠奈

乃木坂46の林瑠奈は、久しぶりとなるボムソログラビア。カジュアルな白シャツとデニムといったシンプルな装いで、カメラを見つめる大人な表情。ワンピース姿では屋外を散歩、パンを買ってパクっと自然体な姿を見せている。

限定版の表紙は豊田ルナ

限定版の表紙を飾るのは、久しぶりのボムグラビア登場となる豊田ルナ。おなじみ大好きなパンを食べながら、等身大のグラビアの姿を披露。もちろん愛されボディは健在。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。さらには待望の新商品も情報解禁される。

限定版の裏表紙は佐々木ほのか

限定版の裏表紙は、グループ卒業後ボム初登場となる、佐々木ほのかの最新水着グラビア。二十歳になり少し大人っぽくなったその姿、たわわなビキニもより一層魅力的に。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。

【通常版】

表紙：菅原咲月（乃木坂46）

裏表紙：林瑠奈（乃木坂46）

■別冊付録

両面ポスター

菅原咲月（乃木坂46）

【限定版】

表紙：豊田ルナ（AND CaaaLL）

裏表紙：佐々木ほのか

■綴じ込み付録

両面ピンナップポスター

豊田ルナ（AND CaaaLL）

＜その他のラインナップ＞

●MUFGスタジアム（国立競技場）での歴史的ライブを開催する櫻坂46から、三期生の向井純葉と村井優のペアグラビア。河川敷でサッカーボールを蹴ったり、部屋着に着替えてたこ焼きパーティーやあやとりをしたり、自然体で過ごす同期ならではの大切な時間。ここ最近で仲の良さが深まっていったという、ここだけでのエピソードも必読。

●約2年ぶりとなる最新写真集『ほんとのしおり。』を発売した、アイドルグループ・テラテラのメンバーとしても活動する池本しおり。話題の写真集からのボム独占衝撃カットは、しおりのおしりが大変なことに。あんなところやこんなところまで出し惜しみなく披露している。

●元STU48メンバーで、現在は新グループ・Sophia la Mode（ソフィアラモード）で活躍中の磯貝花音が、雑誌では初めてとなる水着グラビアで長い脚にバランスの良いボディを披露。あっと驚く新商品発売の情報も。

●昨年12月に発売され話題となった松本日向1st写真集『ちょうどいい。』。そんな写真集には収録されなかった衣装を、最新情報と合わせて誌面で初公開。

●日曜朝の新ヒーローシリーズ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に出演中の角心菜と谷田ラナが登場。祝喜輝と高鳴寿の衣装を着て、ドラマの話題からオフのことまで仲良しトークで大盛り上がり。

●青春映画「ザッケン！」のW主演・中島瑠菜と大島美優のスペシャル対談。映画のことから自身の青春トークまで読み応えたっぷりの内容に。

●そのほか、南琴奈、畠中夢叶、黒氏萌楓＆中畑里捺（君と見るそら）などインタビューも充実。

●トークライブも大盛り上がりだった、よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調。

＜掲載タレント＞

菅原咲月（乃木坂46）

林瑠奈（乃木坂46）

向井純葉＆村井優（櫻坂46）

佐々木ほのか

池本しおり（テラテラ）

磯貝花音（Sophia la Mode）

松本日向

豊田ルナ（AND CaaaLL）

角心菜＆谷田ラナ

中島瑠菜＆大島美優

南琴奈

畠中夢叶

黒氏萌楓＆中畑里捺（君と見るそら）

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「ボム5月号」

特別定価：本体1,418円＋税（税込1,560円）

発売日：2026年4月9日（木）

判型：A4ワイド判

ボム編集部公式X：https://twitter.com/idol_bomb

ボム公式webサイト『BOMBweb』：https://bombweb.jp/

【購入はコチラ】

＜通常版＞

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC2GPK6N/

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107692134

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＜限定版＞

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107692138

TSUTAYA：https://tsutaya.tsite.jp/articles/book-comic-5103

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