イラストレーターの「いちご父さん」さんの漫画がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

おむつを履いた娘のお尻がモッコリとしていることに気付いた母。おむつを替えるタイミングかと思い、父が確認すると…という内容で、読者からは「あるある」「昨日、うちも娘に怒られました」「においの有無が重要ですね」などの声が上がっています。

おむつチェックで起きた“勘違いあるある”

「いちご父さん」さんは、インスタグラムで作品を発表しています。「いちご父さん」さんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

いちご父さんさん「妻から娘のおむつの状態を確認するように頼まれました。確認したところ、特に何もなかったのですが、『これは漫画のあるあるネタになるかも』と思ったので描きました」

Q.普段、おむつの確認はどの程度の間隔でしているのでしょうか。

いちご父さんさん「在宅時は1〜2時間に1回は確認していると思います。特別、担当は決まっていません」

Q.この後、娘さんは何か言っていましたか。

いちご父さんさん「『うんちしていないよ〜』と娘からクレームをもらいました」

Q.娘さんの方から「おむつを替えて」と言うことはありますか。

いちご父さんさん「ごくまれに教えてくれることもありますが、基本的に娘はうんちをしても教えてくれないので、両親のどちらかが気付いたときに替えています」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

いちご父さんさん「2025年3月から描いているので、ちょうど1年になります。育児漫画の他にも、土日祝日限定でオリジナルキャラクターの『ズビンバ』をメインにした創作ギャグ漫画も描いています」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

いちご父さんさん「紙媒体の書籍化とオリジナルグッズの制作・販売が目標です」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

いちご父さんさん「『あるあるですね！』といった共感コメントが多かったです。また、『進撃の巨人』ネタに対するツッコミのコメントもありました」