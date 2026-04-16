春に行きたいと思う「千葉県の旅行先」ランキング！ 2位「鴨川シーワールド」を抑えた1位は？【2026年調査】
色とりどりの花々が咲き誇り、芽吹いたばかりの瑞々しい緑が心を癒やしてくれる、一年でもっとも旅情をそそる時期を迎えました。年度替わりの忙しさが一段落し、連休や週末の旅の計画を具体的に立て始めている方も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「千葉県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「子どもたちが水族館が大好きなので、有名な鴨川シーワールドには一度足を運びたいと思っています」（30代女性／群馬県）、「水族館に行きたい！デートしたいです！」（20代女性／東京都）、「春の休暇中に子供を連れて行ったら喜びそう」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは「気温が暑くない春のうちに外での観光に最適だと思うから。動物と触れ合える施設として設備がとても整っているから」（20代女性／千葉県）、「ここの採れたてミルクのソフトクリームが食べたいです」（50代女性／青森県）、「マザー牧場で動物と触れ合ったり、自然や花畑を楽しみながらのんびり過ごしてみたい」（30代女性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「千葉県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鴨川シーワールド／46票2位にランクインしたのは、房総半島の南部に位置する「鴨川シーワールド」です。雄大な太平洋を背景にしたシャチのパフォーマンスは圧巻で、春の爽やかな潮風を感じながら家族や友人と楽しめます。周辺は温暖な気候のため、春は菜の花が咲き誇り、ドライブを楽しみながら訪れるのにも最適。海の動物たちの生き生きとした姿に癒やされる定番スポットです。
回答者からは「子どもたちが水族館が大好きなので、有名な鴨川シーワールドには一度足を運びたいと思っています」（30代女性／群馬県）、「水族館に行きたい！デートしたいです！」（20代女性／東京都）、「春の休暇中に子供を連れて行ったら喜びそう」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：マザー牧場／86票1位に輝いたのは、富津市の鹿野山に広がる「マザー牧場」でした。春は何といっても、350万本の菜の花が山肌を黄色く染め上げる絶景が有名です。また、この時期は羊の赤ちゃんが誕生するシーズンでもあり、かわいい動物たちとの触れ合いは春休みの家族旅行にも大人気。広大な敷地で新緑の空気を胸いっぱいに吸い込みながら、牧場ならではのグルメも楽しめます。
回答者からは「気温が暑くない春のうちに外での観光に最適だと思うから。動物と触れ合える施設として設備がとても整っているから」（20代女性／千葉県）、「ここの採れたてミルクのソフトクリームが食べたいです」（50代女性／青森県）、「マザー牧場で動物と触れ合ったり、自然や花畑を楽しみながらのんびり過ごしてみたい」（30代女性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)