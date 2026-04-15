現代サッカーでより重要なポジションとして注目されているGK。ビルドアップへの参加は義務と呼べるまで必須化しており、繋げるGKはどのクラブにもいる。



『The Athletic』ではサッカー界全体で、現時点でのGKランキングを作成。トップにはレアル・マドリード所属のティボー・クルトワが選ばれた。



クルトワの最大の強みはセービング。2mの長身を持つベルギー代表GKのリーチは非常に長く、優れた反射神経と合わせて多くのシュートを止めてきた。





毎シーズン安定したパフォーマンスを披露しており、33歳となった今でも最前線を走り続けている。そして2位がマンチェスター・シティのジャンルイジ・ドンナルンマ。彼もクルトワと同様にセービングを強みとしており、今季はイングランド初挑戦ながらすぐに適応し、シティを支えている。プロデビューが早く、年齢はまだ27歳。クルトワの年齢を考えると、次のトップGKは彼になるのだろうか。3位 アリソン・ベッカー(リヴァプール)4位 マヌエル・ノイアー(バイエルン)5位 マイク・メニャン(ミラン)6位 エミリアーノ・マルティネス(アストン・ヴィラ)7位 ダビド・ラヤ(アーセナル)8位 ヤン・オブラク(アトレティコ・マドリード)9位 ジョアン・ガルシア(バルセロナ)10位 グレゴール・コベル(ドルトムント)11位 ジョーダン・ピックフォード(エヴァートン)12位 ヤン・ゾマー(インテル)13位 ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)14位 ディオゴ・コスタ(ポルト)15位 エデルソン(フェネルバフチェ)3位以下は上記の形となった。プレミアのBIG6はリヴァプールとアーセナルがランクイン。マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、トッテナムは外れている。ユナイテッドの守護神セネ・ラメンスは候補として挙がったものの、実績の少なさが圏外となった理由だ。今季のリーグ首位アーセナルを支えているラヤはまさかの7位。183cmと大柄なGKではないものの、抜群の好プレイを続けているが、同メディアはここでも獲得したタイトルの少なさをトップレベルのGKとの差だと指摘した。