CLAN QUEENが、本日4月15日に配信リリースした初のメジャーディール作品となるトリプルA面Single「Secret Empire」から、収録曲「Eden」のMVを公開した。

収録曲「Eden」は、不穏なイントロから始まり、サビでは「Don’t think」と繰り返し歌う。そんなCLAN QUEENらしくもありつつ、AOiのみの歌唱という初めての試みが取り入れられた楽曲。怒りやそこからの逃避、痛みを有耶無耶にするための冗談を激しく歪んだ音に乗せて歌っている。

今回のMV監督を務めたのも、CLAN QUEENの全ての楽曲のMVで監督を担当し、更にCLAN QUEEN以外にも、須田景凪、amazarashi、いぎなり東北産 など様々なアーティストのMVも手掛け、映像作家として活躍するメンバーのマイ。

なお、CLAN QUEENは4-5月に全国ツアー＜CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026＞を開催。会場は東名阪Zepp、更にはワンマンLIVE初開催となる札幌、福岡の全5都市となっていて、既に4月11日 (土)札幌、4月19日 (日)福岡公演、5月15日 (金) 東京公演のチケットはソールドアウト。名古屋・大阪公演のチケットは一般発売中だ。

更に、12月18日には東京ガーデンシアターで＜ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞を開催することも決定している。





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[監督：マイ コメント]

この曲の真意なんて誰にもわからないし、わかったって言ったって嘘になる。

ただ私が思うのは、冗談で身を包むことは一つの防御の形でもあるし、考えすぎておかしくなりそうだったら考えることから逃げたって良い。そう思います。

“Eden”という楽曲を冗談で包んで、MVとして作り上げたので、是非、楽しんでいただけたら嬉しいです。

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◾️トリプルA面シングル「Secret Empire」

2026年4月15日（水）リリース

Pre-Add / Pre-Save：https://CLANQUEEN.lnk.to/SecretEmpire ▼収録曲

1.無花果 ※先行配信中

2.Eden

3.Dirty Little Secrets ▼先行配信「無花果」

https://CLANQUEEN.lnk.to/Fig

◾️＜ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞

2026年12月18日（金）東京ガーデンシアター

OPEN 18:00 / START 19:00

特設サイト：https://www.clanqueen.jp/0307/ ▼チケット

オフィシャル先行：〜4/5（日）23:59

https://l-tike.com/clanqueen/

◾️＜CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026＞ 2026年

4月11日（土）北海道 PENNY LANE 24

OPEN 16:00 / START17:00 4月19日（金）福岡 BEAT STATION

OPEN 16:30 / START 17:00 5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00 5月10日（金） 大阪 Zepp Osaka Bayside

OPEN 17:00 / START 18:00 5月15日（金）東京 Zepp DiverCity

OPEN 18:00 / START 19:00 ▼追加公演

2026年4月18日（土）福岡BEAT STATION

OPEN 16:30 / START 17:00 チケット

・料金：\6,500+1D ▼チケット一般発売中

ローソンチケット：https://l-tike.com/clanqueen/

イープラス：https://eplus.jp/clanqueen/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/clanqueen/

◾️イベント出演情報 ◆＜SENDAI PIT 10th Anniversary Special 「LIVE STORAGE」 supported by Date fm RAD〜Radio All Day〜

2026年4月5日（日）宮城・仙台PIT

w / 凛として時雨

チケット：https://w.pia.jp/t/pit-livestorage/ ◆＜JAPAN JAM 2026＞

2026年5月3日（日・祝）千葉・蘇我スポーツ公園

詳細：https://jfes.go.link/6KIFd ◆＜VIVA LA ROCK 2026＞

2026年5月4日（月・祝）埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場

詳細：https://vivalarock.jp/2026/ ◆＜METROCK 2026＞

2026年5月16日（土）、17日（日）東京 海の森公園 ※日程公開前

詳細：https://metrock.jp/