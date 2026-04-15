有華が、新曲「シアワセを。」を4月22日にデジタルリリースすることを発表した。あわせて、ジャケット写真も公開された。

今作品は、メジャーデビューシングル「Baby you」の作詞作曲も担当したandrop・内澤崇仁との共作となっている。友人、恋人、家族同士が共に笑い、喧嘩し、支え合ってきたありふれた日々の尊さにスポットを当てた楽曲に仕上がっており、ウェディングシーンにぴったりな作品になったという。また、Apple MusicとSpotifyではPre-add / saveも開始している。

さらに4月16日には、有華がDJを務めるFMヨコハマ(84.7MHz)「Kiss & Ride」にて初オンエアされるので是非チェックしてほしい。

なお有華は、約1年半ぶりにピアノ弾き語りツアー＜YUKA HOME NOTE TOUR 2026＞を開催する。チケットは一般発売中だ。

◾️「シアワセを。」

2026年4月22日（水）リリース

Pre add / save：https://lnk.to/YUKA_siawasewo

◾️＜YUKA HOME NOTE TOUR 2026＞ 2026年

04月24日（金）横浜・mint hall (18:30 / 19:00)

04月25日（土）宮城・仙台ルフラン (17:30 / 18:00)

05月09日（土）福岡・ROOMS (17:30 / 18:00)

05月10日（日）広島・Live Juke (17:30 / 18:00)

05月29日（金）大阪・Music Club JANUS (18:30 / 19:00)

05月30日（土）愛知・Sunset BLUE(17:30 / 18:00)

06月07日（日）東京・下北沢440 (13:00 / 13:30)

06月07日（日）東京・下北沢440 (17:30 / 18:00)

チケット一般発売：https://eplus.jp/yuka-home/