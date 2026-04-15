明日16日は、東北〜関東は朝まで雨の降る所が多いですが、昼頃にはおおむね止むでしょう。北海道や東海から九州は、晴れる所が多い見込みです。東海から九州の太平洋側では、所々、最高気温25℃以上の夏日となる予想で、汗ばむ暑さとなる所では熱中症に注意が必要です。

明日16日 東北〜関東は昼頃まで雨 傘の置き忘れに注意

明日16日は、前線を伴った低気圧は関東の東の海上へ進み、日本付近は北から高気圧に覆われる見込みです。





このため北海道はおおむね晴れるでしょう。東北から関東は、朝は低気圧や湿った空気の影響で雨の降る所が多いですが、ほとんどの所で昼頃までに止む見込みです。お帰りの際は、傘の置き忘れにご注意ください。東海から九州は、明け方まで湿った空気の影響で雲が広がりやすいものの、朝には晴れてくる所が多いでしょう。

東海〜九州で夏日予想 汗ばむ暑さの所も

明日16日は、午前中、雨が残る東北や関東、北陸では、今日15日よりも日中の気温が上がらない所が多いでしょう。東京都心の最高気温は、今日15日よりも1℃低い23℃の予想です。



一方、早くから天気が回復して日差しが届く東海から九州では、太平洋側ほど日中の気温が上がるでしょう。明日16日の最高気温は、名古屋では、今日15日よりも8℃高い27℃となる見込みです。高知と鹿児島も、それぞれ26℃、27℃の予想で、最高気温が25℃以上の夏日となるでしょう。汗ばむ暑さとなる所では、熱中症に注意が必要です。帽子や日傘で暑さを避けたり、こまめに水分をとったり、熱中症対策を心がけてください。

本格的に暑くなる前に冷房の試運転を

本格的に暑くなる前に、エアコンの試運転を行い、異常がないかを確認しておきましょう。例年、本格的に暑くなる時期にエアコンの点検・修理や取付け工事が集中し、買い替えが必要になった場合、購入から設置まで数週間待たされる場合があります。暑さの中でエアコンが使えない状態が続くと、熱中症の危険性が高まります。



なお、内閣府の消費動向調査をみると、家庭用のエアコンは約11〜13年ほどが寿命で、買い替えられています。古いエアコンを使っている方は、特に注意し、安心して快適な夏を迎えるために、早めにエアコンの試運転を行い、異常がないかを確認しておきましょう。エアコンの試運転前には、エアコンフィルターのほこりを掃除機で吸いとるなど、フィルターを掃除しておくと良いでしょう。