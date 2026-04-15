トランプ氏の5月訪中に次男エリック氏が「個人的な立場」で同行へ―香港メディア

香港メディアの星島頭條は15日、トランプ米大統領の5月中旬の中国訪問に次男エリック氏が同行することについて伝えた。

記事によると、トランプ氏の訪中には次男エリックとその妻ララ氏が同行する。一族が運営するトランプ・オーガニゼーションの広報担当キンバリー・ベンザ氏は、ロイター通信の取材に対し、エリック氏について「中国で事業を展開しておらず、今後も中国で事業を行う予定はない」とし、「父を支える息子として個人的に同行し、非公開の会合には参加しない」と強調したが、米政界で利益相反の可能性について懸念を引き起こす可能性がある。

ロイター通信によると、トランプ氏はバイデン前大統領が副大統領時代に息子ハンター氏を中国に同行させたことを批判し、ハンター氏が自身の投資のために中国から資金援助を得るため、副大統領の息子であることを利用したと主張していた。バイデン氏一族は不正を否定している。

記事によると、トランプ氏は5月14〜15日に中国を訪問する予定で、米中経済貿易関係の推進につながるかどうかを世界が注視している。在米中国大使館はエリック氏の同行に関して公式な見解をまだ発表していない。（翻訳・編集/柳川）