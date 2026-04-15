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■仕事着のまま泥酔、路上放尿で警察沙汰

大阪府吹田市に住む50代の清掃会社に勤める男性は、ある平日の夜、梅田の繁華街の飲み屋で行われた、中途社員の歓迎会に参加していた。昼間の仕事が延びてしまい、出先から直接お店に行かざるを得なくなり、服装は会社のユニフォームのままであった。

歓迎会は大いに盛り上がり、男性はビールや焼酎などを飲み続けて、歓迎会が終わる頃にはベロベロの状態になっていた。最終電車で自宅の最寄り駅に着き、徒歩で帰宅の途についていた男性は、突然、尿意を催す。

駅から近い場所で、人通りもあるのだが、酔っぱらっていたこともあり、「このまましちゃおう」と、自身の陰部を出し、商店街の電信柱に向けて、思い切り放尿を始めた。その行為が、近くを歩いていた女性の目に入った。

行為はもちろん、陰部も、である。その女性は、たまたま近くを巡回していたお巡りさんに「なんか変な人がいます！」と告げた。お巡りさんは男性に駆け寄ると、「何をしているんですか！」と怒鳴った。

■交番で説教されて終わりのはずが…

ハッとした男性だったが、途中で止めることもできず、「すいません」と謝りながら、放尿を続けた。

周りには、野次馬も集まってきた。行為後、お巡りさんから「交番まで同行を願います」と、まさかのひと言。男性は、コトの重大性に気づく。立ちションをすると、どのような罪に問われるのか。まずは「軽犯罪法違反」である。

軽犯罪法第1条26号では「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」を、1〜30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料で処罰することとしている。

また、男性が立ちションをする際は、陰部を露出するため、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をする犯罪として、「公然わいせつ罪」にあたる可能性もある。とはいえ、この男性は逮捕までは至らず、お巡りさんから説教を受けただけで解放された。

あくる日である。出社すると、上司から呼ばれた男性は、あるSNSの画面を見せられた。

■SNSで顔と社名が拡散され、借金地獄へ

そこには、会社のユニフォームを着て、放尿している男性の姿があった。その投稿は拡散され、会社にも「清掃会社の人間が立ちションですか？ 二度とこの会社を利用しません」という文言とともに、直接送られてきた。

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男性は、何一つ言い訳をすることができなかった。会社としても、黙って見過ごすわけにはいかない。結局、男性は著しく会社の名誉を傷つけたということで、懲戒解雇となった。そしてSNSでの拡散により、彼の顔や勤務先が特定されたことで、同業他社に面接に行っても門前払いとなった。

独り身だった男性は誰に相談することもできず、お酒に逃げていき、やがて貯金も尽き、複数の消費者金融に手を出していった。そこからはもう、借金は雪だるま式に増えていき、その男性は破産するしかなかった。立ちションが、すべての起因となったのだ。

■たった1回でも大きすぎる立ちションの代償

【破産しないために】

永峰英太郎（監修＝司法書士・行政書士、速水陶冶）『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）

尿意は生理現象であるため、トイレが近くにない場合、立ちションは仕方ないことと、特に男性は思いがちだ。確かにハイキング中など、人のいない草むらの中でこっそりするのであれば、それは致し方のないことかもしれない。しかし、周囲に人がいるケースでは、「軽犯罪法違反」や「公然わいせつ罪」により、警察沙汰になることも十分あり得る。

実際、令和5年、軽犯罪法第1条26号で検挙された人は539人となっている。もう一つ、頭に入れておきたいのは、立ちションは、周りにとって、不快極まりない行為だという事実。そんな姿をさらしたら、すぐにSNSに投稿されたり、会社を特定されたりする時代であることは、しっかり認識しないといけない。

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永峰 英太郎（ながみね・えいたろう）

フリーライター

母の末期がん、父の認知症の体験をもとに、実体験をもとにした、さまざまな本の企画・出版も行っている。『改訂版 70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本』（二見書房）『親の財産を100％引き継ぐ一番いい方法』（ビジネス社）『マンガ! 認知症の親をもつ子どもが いろいろなギモンを専門家に聞きました』（宝島社）『マイナス相続サバイバルガイド』（東洋経済新報社）など。1969年東京都生まれ。明治大学政治経済学部卒。業界紙・夕刊紙記者、出版社勤務を経て、フリーランスの執筆・編集業につく。ビジネスマンやスポーツマンなどの人物ルポを得意とする。著書に『日本の職人技』『「農業」という生き方』『日本の農業は“風評被害”に負けない』（アスキー新書）、『夢をかなえる！ネットショップのやさしい作り方』（技術評論社）など。母の末期がん、父の認知症の体験をもとに、実体験をもとにした、さまざまな本の企画・出版も行っている。『改訂版 70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本』（二見書房）『親の財産を100％引き継ぐ一番いい方法』（ビジネス社）『マンガ! 認知症の親をもつ子どもが いろいろなギモンを専門家に聞きました』（宝島社）『マイナス相続サバイバルガイド』（東洋経済新報社）『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）など。

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（フリーライター 永峰 英太郎）