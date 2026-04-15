俳優岡田将生（36）が15日、都内で、TBS系主演ドラマ「田鎖ブラザーズ」（17日放送開始、金曜午後10時）の「放送直前！スペシャルプレミアイベント」に登壇した。

殺人事件の時効が廃止となった2010年4月27日のわずか2日前に、時効成立となってしまった両親殺害事件の犯人を追うため、警察官になった兄弟の完全オリジナルクライムサスペンス。岡田は刑事になった主人公の田鎖真を演じる。

検視官の弟・稔役の染谷将太（33）とは6度目の共演。岡田の熱烈オファーで染谷の出演が決まった。この日は第1話と第2話の試写も行われ、岡田は「より染谷くんと、1、2話で兄弟感がものすごく出せたんじゃないかな」と話した。

出演者の素顔を“事情聴取”するコーナーでは、劇中のワンシーンにある「焼きそばにお酢をかける」はありかなしか、という2択に答えた。「あり」と答えた岡田は「あと僕は納豆にかけてます。すごくさっぱりしておいしいです」と、納豆に酢をかけて食べるのがお気に入りと明かした。

放送開始を目前に控え、「『田鎖ブラザーズ』は兄弟の話です。家族の話でもあります。すごく愛が込められているドラマになっていると思います。僕たち兄弟が、どのようにこの人生を歩んでいくのか、最後まで見届けていただけたらうれしいなと思います」とあいさつした。中条あやみ（29）井川遥（49）岸谷五朗（61）も出席した。