4月14日、女優の伊東美咲が自身のInstagramを更新。変わらぬ美貌にファンからは称賛の声が寄せられている。

マネージャーによる投稿には《お世話になっているヘアメイクの千吉良恵子さんがプロデュースされた、新しいコスメ「ifoo」 とある撮影にて一足早く使用させていただいたのですが、とっても素敵でした！ 発売は4月23日からとのことです なんの撮影だったかは、また後日お知らせさせていただきます。楽しみにお待ちくださいませ！》とつづられている。

そして、花柄のデザインが入ったベージュ系のワンピースで、メイクを施されている最中のオフショットやコスメセットの写真などを公開した。

2026年3月8日にシンガポールのマリーナベイで打ちあがる花火の動画をInstagramに投稿して以来の更新で、自身の写真を投稿したのは、2025年12月17日以来、約4カ月ぶりのことだ。

伊東の投稿にはコメント欄にファンから

《歳取らない方！美しい》

《久しぶりに見ました 全然かわってないなあ》

《相変わらず美しい》

などと称賛の声があがっている。

伊東は2005年に伊藤淳史とともに主演したドラマ『電車男』（フジテレビ系）で、オタク青年の憧れの女性「エルメス」こと青山沙織役を演じており、それを思い起こしたファンから、《伝説のドラマ【電車男】 そんなエルメスさんは今もなお品格を兼ね備えた美しさがとても素敵です》という声も出ている。

1999年にアサヒビールイメージガールに選ばれた伊東は、2000年に女優デビュー。『電車男』などでブレイクしたが、2009年にパチンコメーカー京楽産業社長の榎本善紀氏と結婚。2010年、第1子出産を機に、子育てに専念するため活動を休止した。

芸能プロ関係者が言う。

「その後、2014年にブログ開設とともに、CMや雑誌を中心に活動を再開しました。現在女優業は休止しており、3人のお子さんの教育のため、2019年ごろからハワイに移住。2024年8月にはシンガポールへの移住を報告しました。Instagramへの投稿からはセレブな生活ぶりが伝わり、日本と海外の二拠点生活を謳歌しているようです。また、2025年10月に旅のアイテムとして伊東さんが愛用しているスキンケアアイテムをアップするなど、日常のケアをしっかりおこなっている様子がうかがえます。コツコツ努力を積み重ねることが、変わらぬ美貌につながっているのでしょう」

ファンはその変わらぬ美貌の伊東が、女優復帰することを待ち望んでいることだろう。