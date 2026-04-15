1児の母・木村文乃「きれいに出来た」ふっくら焼けた卵焼き公開「料亭で出てきそう」「完璧なビジュアル」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/15】女優の木村文乃が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの卵焼きを披露した。
【写真】38歳ママ女優「焦げ目がなくて美しい」お店レベルのふっくら卵焼き
木村は「久々だったのにきれいに出来た…！！！」とつづり、卵焼き器の上に乗った、ふっくらと大きな卵焼きの写真を投稿。焦げ目のない鮮やかな黄色が目を引く仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「腕前が光ってる」「焦げ目がなくて美しい」「技術力の高さが際立ってる」「ほんとに綺麗」「美味しそう」「料亭で出てきそう」「完璧なビジュアル」といった声が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「焦げ目がなくて美しい」お店レベルのふっくら卵焼き
◆木村文乃「きれいに出来た」卵焼き披露
木村は「久々だったのにきれいに出来た…！！！」とつづり、卵焼き器の上に乗った、ふっくらと大きな卵焼きの写真を投稿。焦げ目のない鮮やかな黄色が目を引く仕上がりとなっている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「腕前が光ってる」「焦げ目がなくて美しい」「技術力の高さが際立ってる」「ほんとに綺麗」「美味しそう」「料亭で出てきそう」「完璧なビジュアル」といった声が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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