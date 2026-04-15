三菱地所・博報堂で通用せず「地蔵」に…学歴ポテンシャルを活かせず就職浪人、それでも4社内定を掴んだ逆転のスタートはたった1人のアドバイスから
春を迎え、4月の就活戦線はいよいよ本格化する。「今からでは大手企業は無理ではないか」「出遅れてしまった」と焦りを感じる就活生は少なくない。だが、そんな不安を一掃するのが、Xで就活の失敗談を中心に発信するヨゴワール氏だ。高学歴ながら就職浪人を選び、戦略的に大手SIerやコンサルなどへの内定を勝ち取った同氏は、「戦略さえ間違えなければ、4月からでも大逆転は可能だ」と断言する。
本稿では、感情や運任せではなく、最短ルートで内定を掴むための具体的な方法を同氏が徹底解説。偏差値や学歴に頼らず、ロジックで勝率を最大化させるための、現実的かつ実践的な戦略の全貌を語っていただいた。
学歴ポテンシャルを活かせず…就職浪人から「4社内定」への道
私はもともと、世間的には「いい方」と言われる大学に在籍していました。所属していたサークルの同期たちを見渡せば、軒並み大手企業の内定者ばかりで、中には総合商社や総合デベロッパーといった超難関企業の内定者もいました。そのため、就活市場において自分自身の「学歴的なポテンシャル」はかなり高い状態にあったと言えます。
しかし、結果として私はそのせっかくのポテンシャルを、最初の就活では全く生かし切ることができませんでした。
当時の私は、「シンプルに社格がかっこいいから」「給料が良いから」「事業内容がなんとなく面白そうだから」という素直な憧れから総合商社や総合デベロッパーを志望業界として就活をスタートしました。もちろん、そうした理由で企業に憧れること自体は、決して悪いことではありません。
しかし結果は第一志望の企業群からは内定を取ることができず、私は「就職浪人」という決断を迫られることになりました。そこから2年間で約100社もの選考を受け続けた結果、最終的には大手SIer、総合コンサルティングファーム、金融機関、そしてベンチャー企業という4つの業界から内定を獲得することができました。
なんとか逆転内定を掴み取ったものの、大量採用を行っている業界にしか受からなかったという悔しさは今でも強く残っています。だからこそ、これから就活に挑む皆さんには私と同じ失敗をしてほしくない。そんな思いから、私が身をもって体験した「就活の残酷な現実」をお伝えしたいと思います。
優秀な学生に飲まれる。博報堂・三菱地所のGDで「地蔵」に
最初の就活で私が全落ちしてしまった最大の原因は、就活という特殊な場において絶対に欠かすことのできない「対話能力」と「臨機応変な対応力」の決定的な欠如でした。
その壁に最も激しくぶつかったのが、グループディスカッション（GD）です。特に私の心に深く、そして痛烈な傷を残しているのが、博報堂の2次選考での出来事です。
テーマは「ある商品の売上を2倍にするにはどうすればいいか」というもの。メンバーは皆、いわゆるトップ層の学生ばかりで、議論が始まった瞬間から、まるで別次元のスピードで話が進んでいきました。
私はその議論の流れについていくことができず、気づけば一言も発言できないまま時間が過ぎていきました。いわゆる「地蔵」の状態です。頭の中では何か言わなければと思っているのに、適切な言葉が出てこない。そのまま議論は終了し、当然ながら結果は不合格でした。
三菱地所のGDでも同様の経験をしました。優秀な学生たちが次々と論点を整理し、仮説を立て、議論をリードしていく中で、自分はただ座っているだけの存在になってしまったのです。
この経験から痛感したのは、「頭の良さ」や「知識量」だけでは絶対に勝てないということでした。就活は、限られた時間の中で自分の考えを的確に言語化し、相手と建設的な議論を行う“実戦の場”なのです。
次回は「面接は「審査」ではなく「プロ同士の対話」のゲームである」について解説する。