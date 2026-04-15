「無罪はドラマチックな逆転がないと取れない」…村木厚子氏を救った検察のストーリーを壊す「2本のホームラン」

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、〈検事6名全員が「取調べ時のメモはすべて廃棄した」と証言…まるで旧日本軍のような検察組織の「異常な体質」〉に引き続き、村木厚子氏が無罪を勝ち取る鍵となった、検察のストーリーを壊す「2本のホームラン」について詳しくみていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

無罪を取るにはホームランが複数必要？

裁判を野球になぞらえれば、「無罪を取るにはヒットの積み重ねでは駄目。ホームランが複数必要」と言えると思います。

私の場合は二本のホームランがありました。

一つは、検察が出してきた証拠の日付とフロッピーのプロパティの日付がずれていて、検察のストーリーが成り立たないと、弁護団が初公判で指摘したこと。初回の一打席目で特大ホームランを打ったわけです。

もう一つは、「凜の会」からの厚労省への口利き依頼の時に、議員会館にいたはずの石井議員が、千葉でゴルフをしていたと証言したこと。これが駄目押しのホームランでした。

このように誰が見てもおかしい話がないと、普通は有罪にされてしまうそうです。逆に言えば、検察に、あり得ないような失投が二つあった、ということです。

「それがなかったら無罪は取れなかった。無罪判決というのは、ドラマチックに何かが根底からひっくり返るようなものがないと取れないんだ」

と弘中弁護士に言われた時には、ゾッとしました。たまたま、この試合はホームランが二本出たけれど、もしそうでなかったら……と。

弁護団にとって、国会議員を直撃するのは非常に勇気が要ることです。やる気と度胸がなければできません。弘中弁護士が「石井さんのところへ行ってみようか」と言った時、弁護団の中には、「会ってくれるだろうか」「本当のことを言ってくれるだろうか」と懸念する声も出たそうです。

その時は、石井議員が当時の手帳を持っているとは知らなかったので、そこでもし、「さすがに議員は無理だよね」「会ってくれたとしても、五年も前のこの日のことなんか憶えているわけないよな」と諦めていたら、私の無実は証明できなかったかもしれません。

弁護団が行ってみると、石井議員は何十年間も克明なメモを365日手帳に記録し、それらを全部保管していました。しかも、問題の日のページをコピーさせてくれました。それができたのは、石井議員が保身に走らなかったからです。実は、その日は国会の会期中だったのですが、石井議員が委員長を務める決算委員会の仕事は何もなかったので、平日にゴルフをしていました。もし、石井議員が政治家として保身に走っていたら、あの証言はなかったでしょう。

弁護団が勇気をもって石井議員を直撃し、手帳をコピーさせてもらい、なおかつ、法廷で証言しようという気持ちにもっていってくれたこと。石井議員が腹をくくって真実を証言してくれたこと。二本目のホームランには、こうした何重かの幸運がありました。

法廷でBさんや関係者が供述調書の内容を翻したことと、二つのホームランとの相乗作用があって無罪を取れた面もあります。ただ、Bさんが弁護側証人尋問で調書の内容を翻したことについての判断は、裁判官次第だったと思います。なぜなら当時は、公判での証言よりも供述調書のほうを信用し、証拠として採用してしまう裁判官がほとんどだったからです。

現在の刑事裁判は公判での証言を重視しようという建前になっていますが、私の事件の時にはその建前さえありませんでした（この問題については『おどろきの刑事司法』第四章で詳述します）。検察側が証拠申請したBさんの供述調書を「特信性がない」としてすべて却下した横田信之裁判長が立派だった、という点でも幸運が重なりました。

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さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」