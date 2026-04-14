「ハローキティ」がクレープに包まれたぬいぐるみチャーム付属のムック本が4/30発売！ マリオンクレープ創業50周年を記念、人気メニューオマージュの3種が登場

祝・創業50周年！ 「マリオンクレープ」×「ハローキティ」の夢コラボが実現、全3種のチャームを見逃すな！

1976年に渋谷で誕生し、2026年で創業50周年を迎える大人気クレープ店「マリオンクレープ」が、「ハローキティ」と夢のコラボレーション！

4月30日から「マリオンクレープ× HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK」（税込3498円）が宝島チャンネル、ローソン、HMV&BOOKS onlineで3バージョンが販売されます！

販売されるのは、人気メニューをオマージュした「いちごスペシャル」、「いちごチョコショコラ」、「チョコミントクッキー」。

それぞれに、クレープに包まれたキティのぬいぐるみチャームが付属。赤いギンガムチェックの包み紙やクリームなど、細部まで再現された可愛さはぬい活にもぴったりです。

さらに誌面では、50年愛され続けるマリオンクレープの歴史や歴代ユニフォームも大公開。

ファン必見のボリューム満点な内容となっています！

（以下、プレスリリースより）

【祝・創業50周年!】マリオンクレープに包まれたハローキティのぬいぐるみチャーム3種が登場

マリオンクレープ × ハローキティ コラボBOOK 4/30発売

2026年に創業50周年を迎えた人気クレープ屋「マリオンクレープ」とハローキティがコラボレーションした『マリオンクレープ× HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK』が、2026年4月30日（木）に発売します。

クレープに包まれたキティがキュートなぬいぐるみチャームは、マリオンクレープで特に人気の「いちごスペシャル」「いちごチョコショコラ」「チョコミントクッキー」の3種をオマージュ。マリオンクレープのシンボルである赤いギンガムチェックの包み紙や、キティのお顔についたクリームにも注目を。思わず食べたくなるような可愛さで、バッグにつければ注目されること間違いなし! “ぬい活”にもぴったりです。

誌面では、マリオンクレープの歴史やユニフォームの変遷など、その魅力をご紹介します。

いちごスペシャルver.

ストロベリーアイスにいちごのキュートな組み合わせ。キティのリボンもいちごがモチーフに♪

いちごチョコショコラver.

甘酸っぱいいちごとチョコレートアイスの甘さが絶妙な人気クレープ。チョコソースも忠実に再現♪

チョコミントクッキーver.

爽快感あふれるチョコミントアイスとホイップクリームに、ココアクッキーのリボンをつけたキティをトッピング♪

バッグにつけてお出かけしたり、映えスポットで写真を撮ったりと❝ぬい活❞も楽しめる♪

誌面では50年愛され続けるマリオンクレープの魅力をご紹介♪

若き日の創業者が、フランスで心を奪われたクレープ。その味を日本に持ち帰り、1976年に渋谷で紙巻クレープを販売したのが、マリオンクレープの始まり。画像は1号店の渋谷公園通り店。

『マリオンクレープ × HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK いちごスペシャルver.／いちごチョコショコラver.／チョコミントクッキーver.』

各発売日：2026年4月30日

各価格：3498円(税込)

※宝島チャンネル、ローソン、HMV&BOOKS onlineで販売

※一部の店舗では取り扱いがない場合があります

※在庫が無くなり次第販売終了となります。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※発売日が近くなりましたら、「ローソン研究所」にて取扱店舗一覧が検索できるようになります

https://www.lawson.co.jp/lab/entertainment/art/20260331_bookkitty.html