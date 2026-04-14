JRA騎手で障害通算200勝をマークしている西谷誠（49＝栗東・中内田）が今月いっぱいで引退することが14日、分かった。来月から栗東・四位厩舎で調教助手になる。

西谷は「だいぶ前に年内でやめることを決めていました。一番の理由はモチベーションですね。あと年齢的なこともあるし、体重管理がしんどくなったこともあります。周りの皆さんも知っていて、それで四位さんの厩舎が5月に空きができる、とのことで“うちにおいで”と言ってくださったんです」と説明した。

中山大障害3勝（99年ゴッドスピード、06年マルカラスカル、09年キングジョイ）、中山グランドジャンプ（08年マルカラスカル）を含む障害重賞22勝。1月11日に史上5人目のJRA障害通算200勝を達成した際の騎乗馬で、今週の中山グランドジャンプ（18日）を予定していたレッドファーロ（牡7＝松永幹、父ハーツクライ）は歩様の違和感で回避が決まり、2月14日の小倉ジャンプS（レッドファーロ7着）がラストライドとなった。

「グランドジャンプが最後と決まっていたんです。この後はもう競馬に乗りません。引退式のお話もお断りさせていただきました。引退することに後悔は全くありません。骨折したことも多いけど無事引退できて師匠の瀬戸口先生（瀬戸口勉さん＝故人）も喜んでくれているのでは。（瀬戸口さんの盟友の）北橋先生（元調教師の北橋修二氏）に報告したら“まだ乗れよ”と言われましたが（笑い）」。数々の名場面を演出した障害の名手は静かにステッキを置き、馬づくりの道を歩んでいく。

◇西谷 誠（にしたに・まこと）1976年（昭51）10月15日生まれ、滋賀県出身の49歳。JRA競馬学校騎手課程11期生の同期に金折知則、野元昭嘉ら。95年3月に栗東・瀬戸口厩舎所属でデビューし、JRA通算1959戦226勝（うち障害は1511戦200勝）。重賞は全て障害で22勝、うちJ・G1はゴッドスピードで99年中山大障害、マルカラスカルで06年中山大障害＆08年中山グランドジャンプ、キングジョイで09年中山大障害と4勝。父・達男さんは元騎手、長男・凜さんも元騎手で現在は調教助手。1メートル74、56キロ。