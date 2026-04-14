この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が、「【トリュフ赤ちゃん】パパやおじさんたちとご対面！整列しまくり、砂場でぎゅうぎゅうな赤ちゃんたち（生後18日目）～ジャンガリアンハムスター」を公開した。生後18日目を迎えたジャンガリアンハムスターの赤ちゃんたちが、愛らしい姿を披露している。

動画の前半では、7匹の赤ちゃんたち（ぱいこ、ダークモカ、ことん、ねむ、ぺこ、ぱんな、こった）が横一列に並ぶ「整列チャレンジ」に挑戦。

続いて、パパであるホワイトモカと初対面を果たします。優しく匂いを嗅ぐパパに対し、赤ちゃんたちは少し怖がっている様子。それでもパパがおやつを食べ始めると、その横で見事な「奇跡の整列」を見せます。その後、ぽんこんおじちゃんとも対面しますが、緊張からかソファと一体化して身を潜め、思わず「これが可愛さの暴力という奴ですか！？」とツッコミが入るほどキュートな姿が収められました。

お家に戻ると、トリュフママと一緒に小さな砂場に入り込み、ぎゅうぎゅう詰めになってじゃれ合う場面も。日々成長し、個性が出てきた赤ちゃんたちの「可愛さいっぱい溢れてる」魅力がたっぷり詰まった、癒やし度満点の動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:06

生後18日目の元気な赤ちゃんたち
01:53

赤ちゃんたちの整列チャレンジ
03:25

パパのホワイトモカと初対面
05:16

ぽんこんおじちゃんともご対面
09:01

トリュフママと砂場でぎゅうぎゅう

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