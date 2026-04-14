『プレデター マスククロニクル』ガチャ発売 ─ 全11種のプレデターマスクがボールチェーンに

映画『プレデター』シリーズに登場する様々なプレデターたちの「マスク」をミニチュアサイズのボールチェンに。新たなガチャ（カプセルトイ）『プレデター マスククロニクル』が、2026年4月下旬より全国のカプセル自販機で順次発売される。価格は1回400円（税込）。

今回商品化されるのは、プレデターのシンボリックな装備でもある“マスク”だ。映画シリーズ8作のうち、7作品に登場したプレデターたちのマスクをミニチュアサイズで再現。ボールチェーン付きマスコット仕様となっており、高さ約50ミリというサイズ感ながら、ちらっと見えた瞬間に思わずギョッとするような異彩を放つアイテムに仕上がっている。

ラインアップは全11種。1987年公開の『プレデター』からJUNGLE HUNTER PREDATOR、1991年の『プレデター2』からCITY HUNTER PREDATOR、『エイリアンVSプレデター』からSCAR、CELTIC、CHOPPER、『エイリアンズVSプレデター』からWOLF、『プレデターズ』からBERSERKER、FALCONER、TRACKER、『ザ・プレデター』からFUGITIVE、そして『プレデター：ザ・プレイ』からFERALが揃う。シリーズの変遷をそのままマスクでたどれる構成だ。

お気に入りの作品に登場したプレデターを 狙うもよし、歴代マスクを並べてコレクションするもよし。『プレデター』ファンにとっては、作品ごとの個性の違いをあらためて楽しめるアイテムになりそうだ。それぞれの作品を思い出してニヤリとする人も多そうである。

『プレデター マスククロニクル』は、2026年4月下旬より全国のカプセル自販機で発売。