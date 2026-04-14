4月10日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスが共演者の不用意な一言に噛みつく場面があった。

【映像】マツコ「なんだと思ってるんですか？」女性アナの“ノンデリ発言”にカチン「今のは暴言よ！」

「歯ごたえのある食べ物は好きですか？」という視聴者からの投稿をきっかけに、マツコと有吉弘行が食へのこだわりを語り合ったこの日の放送。

有吉が「フランスパンが好き」と明かせば、マツコも「カチカチのパン好きですよ。バリッ、カリッみたいな」と同調。2人とも硬い食感への愛を語った。

すると、進行の久保田直子アナウンサーが「歯茎的にはお元気ですか？」と2人の歯の状態を心配そうに質問する。有吉が「（歯茎は）下がってはきてるだろうけど、まだ大丈夫」と応じると、「強〜い。健康ですね」と感心した様子を見せた。

まるでお年寄りに向けたかのようなこの言葉に、有吉は笑いながら「何かしらのハラスメントだよ」と注意する。マツコも「歯茎的にはお元気」という独特のフレーズが気に障った様子で、「本当に今のは暴言ですよ！」とヒートアップ。「なんだと思ってるんですか？私のこと」と苦言を呈すと、有吉も「丁寧に言えばいいってもんじゃないんだよ」と厳重注意を飛ばした。

MC2人がかりで久保田アナウンサーを糾弾する異例の事態に、スタジオは大盛り上がり。最後は有吉が、久保田アナウンサーの質問のデリカシーのなさを「『おバストどれくらいですか？』みたいなもん」と例え、大きな笑いに包まれた。