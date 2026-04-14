「我々が目ざす姿ではない」チームは０−５の大敗…２失点に関与した日本代表MFに指揮官が苦言「態度、消極的な動きが気に入らなかった」

「我々が目ざす姿ではない」チームは０−５の大敗…２失点に関与した日本代表MFに指揮官が苦言「態度、消極的な動きが気に入らなかった」