こういうの求めてた！「シンプルで使いやすい！」お手軽なのにタフな100均安全グッズ

暗い夜道では安全グッズがあると安心ですよね。ただ、「いかにも」といったデザインが多いのが難点…。そんな中ダイソーで、ファッション性を損なわないカラーのシンプルな反射ラベルを発見。見た目を妥協せず安全対策がしたいという方におすすめです！シールタイプで使いやすく、水濡れOKでタフですよ◎

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商品情報

商品名：貼って洗える反射ラベル（パステル・オーロラ系）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4560375060475

シンプルだから取り入れやすい！ダイソーの『貼って洗える反射ラベル』

新生活がスタートし帰宅時間が遅くなったり、転居などに伴い暗い道を通らなければならないといった方も多いと思います。

そんなときは、リフレクターなどこちらの存在を知らせるのに有効な安全グッズがあると安心ですが、ダイソーでとても使いやすい商品を発見しました！

それが、こちらの『貼って洗える反射ラベル（パステル・オーロラ系）』です。筆者が訪れた店舗では、手芸グッズ売り場に陳列されていました。

安全グッズは「いかにも」といったデザインが多い中、この商品はファッション性を損なわないカラーが魅力。一見パール感のある白いステッカーですが、角度によって紫色っぽくオーロラ状に輝くのが特徴です。

他にも色展開があり、貼る対象物の色に合わせれば昼間でも悪目立ちしないのがGOOD。安全対策はしたいけれど、見た目も妥協したくないという方に最適です！

大・中・小のさまざまなサイズの長方形シールがセットになっており、自分でカットしなくてもすぐに使えるのが嬉しいポイント。厚みがあるので、シワになりにくく貼りやすいです。

ただ、粘着力が強いため、台紙から剥がす際にぐちゃぐちゃになりやすいのでご注意を…！端を少し持ち上げ、きっかけを作りながらゆっくりと慎重に剥がすのがコツです。

貼るだけで手軽なのに水濡れOKでタフ！強力に反射して安全面もバッチリ◎

接着面のホコリや汚れ、水分を拭き取り、空気を入れないようにしっかりと貼り付けます。貼り付け後は、そのまま24時間以上放置することで定着力が最大化されます。

長方形で幅が狭いため、傘の骨や自転車のフレームなど、細い場所にも貼りやすいです。他にも、長靴や自転車、バッグ、シューズ、ペットのリード、金属製品など、あらゆるアイテムに使いやすく便利！

暗い場所でライトを当てると、パキッと強力に反射しました。反射材のない部分と比べて圧倒的に目立つため、高い安全効果を発揮してくれます。

「洗える」という名の通り水に強く、雨に濡れる屋外用品や洗濯が必要なものにも使用可能なのも高評価ポイント！

また、粘着力が強いので、時間が経っても剥がれにくいのもありがたいです。

今回は、ダイソーの『貼って洗える反射ラベル（パステル・オーロラ系）』をご紹介しました。

デザインはシンプルでも、安全面は外せない！という方におすすめ。お手軽なのにタフで使いやすく、日常で気軽に取り入れられるアイテムです！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。