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「もし留守中に大きな地震が来たら、あの子はどうなるんだろう……」ペットを飼う方にとって、これほど不安なことはありません。特に2026年現在は、いつどこで地震が起きてもおかしくないという意識がより高まっています。

今回は、宮城県石巻市に移住し、自らも被災経験を持つ建築士の天野さんと、さくら事務所取締役の田村啓さんが、建物と防災の両面から「愛犬・愛猫を守る究極の備え」を徹底解説します。



■ 1. 家選びの極意：「構造」よりも「環境」を優先する

天野さんは、石巻での3度の引っ越しを経て「家そのものの強さよりも、立地環境が何より重要」だと確信したと言います。

・家は直せても、環境は変えられない： 建物の耐震性能はリフォームや補修で高めることができますが、津波や土砂災害、浸水のリスクといった「立地」は変えることができません。

・ハザードマップ＋「地元の口コミ」： 地図上のデータだけでなく、長年住んでいる方の「あそこは岩盤が強くて地盤が良い」「あの道は雨ですぐ冠水する」といった生の情報が、避難の可否を分ける決定打になります。

・在宅避難ができる場所を選ぶ： ペットを連れての避難所生活は想像以上にハードです。最初から「避難する必要がない安全な高台」や「地盤の強い場所」を選ぶことが、ペットにとって最大の防災になります。



■ 2. 備蓄の常識：ペットは「1ヶ月～3ヶ月分」が合言葉

人間用の備蓄は1週間が目安とされますが、ペットの場合は全く別の基準が必要です。

・公的支援は期待できない： 避難所に届く物資はまず人間が優先され、ペット用品が届く保証はありません。

・アレルギーと流通停止のリスク： アレルギー対応の療法食や海外製品は、災害時に流通が止まると代えが効きません。天野さんは「3ヶ月分」をストックしているそうです。

・フェーズフリーの考え方： 普段から少し多めに買い、古いものから使っていく「ローリングストック」を習慣化し、日常の中に防災を組み込んでおきましょう。



■ 3.「心の備え」：ペットの社会化と近隣コミュニティ

ハード面（家や物資）だけでなく、ソフト面（関係性）の備えが、いざという時の生存率を左右します。

・ケージや車に慣れさせる： 突然の避難でパニックにならないよう、日頃からケージや車、知らない場所、知らない人や動物に慣れさせておく「社会化」が大切です。

・「カギを預け合える」友だちを作る： 留守中に被災した場合に備え、近所の信頼できる友人と「カギを共有」し、互いに様子を見に行ける関係を作っておきましょう。キーボックスの活用も有効な手段です。

・ペット版「共助」のネットワーク： 地域の「犬友・猫友」のコミュニティは、災害時に情報を補い合い、預かり合うための最強のセーフティネットになります。



【まとめ】10年後も「一緒にいられる」ための選択を

家選びや防災の準備を後回しにすると、数年後の自分や大切な家族に、思わぬ宿題を残してしまうことになりかねません。特にペットは言葉を話せないからこそ、飼い主である私たちが「先回りしてリスクを摘んでおく」ことが何よりの愛情です。

「今の家は耐震補強が必要かな？」「この土地の地盤は本当に安心？」……そんな不安を解消するために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを「家族みんなの健康診断」として活用してみませんか。

プロの目で見えない場所のリスクを洗い出し、不安な点を一つずつ解消した晴れやかな気持ちで、愛犬・愛猫との幸せな暮らしを育んでいきましょう！