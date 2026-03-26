「何着たらいいのか迷う、、」って人へ！【ZARA】40・50代が似合う♡「ブルーシャツ」

シンプルすぎるとちょっぴり物足りない、とはいえ派手すぎるのは勇気がいる……。そんなオシャレ迷子のミドル世代には、【ZARA（ザラ）】で見つけた清潔感もオシャレ見えも狙える「ブルーシャツ」が頼れる存在になってくれるかも。今回は、着こなしに変化をつけてくれるデザインや一枚でも着映えするシルエットなど、40・50代におすすめのブルーシャツをピックアップしました。コーデに迷った日の一枚として、ワードローブに加えてみて。

ふんわり袖で二の腕をオシャレにカバー

【ZARA】「ZW COLLECTION バルーンスリーブシャツ」\7,990（税込）

立体的なバルーンスリーブが特徴のブルーシャツ。袖にほどよいボリュームがあることで腕まわりをカバーしつつ、シンプルなコーデもどこか華やいだ印象に見せてくれそうです。首元のボタンを閉じればハイネックに、開ければ少し抜けが生まれるのもポイント。フラップで隠れたフロントボタンによるミニマルな雰囲気も特徴です。

淡い色合いがこなれ感を生むデニムシャツ

【ZARA】「TRF レギュラーデニムシャツ」\6,590（税込）

ほんのり色落ち感があるような、淡いブルーがこなれ感を演出するデニムシャツ。ベーシックな形で着回しやすく、一枚で着るのはもちろん、羽織りやレイヤードにも活躍しそうです。腰や肩に巻いてコーデの差し色として取り入れるのもおすすめ。コーデに迷ったときに、さまざまな使い方ができる便利な一枚となってくれるはず。

ストライプ柄で縦ラインを強調

【ZARA】「オーバーサイズシャツ、Tシャツ、ベルト付き」\6,590（税込）

ブルー × ホワイト、それに黒とピンクも入ったストライプ柄が春らしい爽やかな一枚。縦ラインを強調してくれる柄で、すっきりとした印象で着られそうです。ウエストマークすることでシルエットに変化をプラスできる同色系の細ベルト、さらにインナーのTシャツがセットになっているアイテムなので、組み合わせに悩まずとも上半身のレイヤードが完成するのも魅力です。腰まわりを自然にカバーしてくれる丈感も、ミドル世代に心強いポイント。

胸下切り替えとプリーツでスタイルアップ

【ZARA】「プリーツ加工入りポプリンシャツ」\5,990（税込）

プリーツディテールと極端なシェイプが個性を放つ一方、開襟デザインで顔まわりをすっきり見せてくれそうな一着。胸下あたりで切り替えたようなデザインなので、自然とウエスト位置が高く見え、スタイルアップにも期待できます。シンプルなパンツに合わせるだけでコーデがパッと華やぐから、忙しい朝につい手に取る一枚となるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Sara.K