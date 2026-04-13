「キム・ミンジェとの決定的な違い」アクシデントで途中交代の伊藤洋輝に韓国メディアが言及！「また負傷」「１か月もしないうちに倒れた」

「キム・ミンジェとの決定的な違い」アクシデントで途中交代の伊藤洋輝に韓国メディアが言及！「また負傷」「１か月もしないうちに倒れた」