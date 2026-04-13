「キム・ミンジェとの決定的な違い」アクシデントで途中交代の伊藤洋輝に韓国メディアが言及！「また負傷」「１か月もしないうちに倒れた」
伊藤洋輝を擁するバイエルンは現地４月11日、ブンデスリーガの第29節で藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するザンクトパウリと敵地で対戦。５−０で大勝した。
この試合にCBで先発した伊藤にアクシデントが発生。67分に左足のふくらはぎを気にしてピッチに座り込んでしまったのだ。同僚のアルフォンソ・デイビスに左足を伸ばしてもらった後に立ち上がったものの、そのまま途中交代となった。
この日本代表DFはバイエルンに加入以降、中足骨骨折に苦しみ、１年目はほとんど試合に出場できず。昨年11月に戦線復帰したが、今年２月に右ハムストリングの肉離れで再び離脱。先月復帰したばかりだ。
今回は交代時に自ら歩いてピッチを後にしていたため、深刻な状態ではなさそうだが、度重なる怪我もあって心配の声が上がっている。
そんな伊藤について韓国メディア『FOTBALLIST』が言及。「日本人DFとキム・ミンジェの決定的な違い」と、この試合で伊藤とCBでコンビを組んでいた韓国代表DFの名前を挙げて、次のように伝えた。
「また負傷。１か月もしないうちにまた倒れてしまった。バイエルンにとってだけでなく、日本にとってもフィジカルに対する懸念が大きくなるほかない。問題はどんどん怪我が再発するという点だろう」
また記事では「日本にとって、彼のコンディションは重要な関心事だ。キム・ミンジェより力は弱いが、プレーできれば、マルチな能力と戦術知能をチームに寄与できる選手である」と伝えている。
伊藤の怪我が大事には至らないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この試合にCBで先発した伊藤にアクシデントが発生。67分に左足のふくらはぎを気にしてピッチに座り込んでしまったのだ。同僚のアルフォンソ・デイビスに左足を伸ばしてもらった後に立ち上がったものの、そのまま途中交代となった。
今回は交代時に自ら歩いてピッチを後にしていたため、深刻な状態ではなさそうだが、度重なる怪我もあって心配の声が上がっている。
そんな伊藤について韓国メディア『FOTBALLIST』が言及。「日本人DFとキム・ミンジェの決定的な違い」と、この試合で伊藤とCBでコンビを組んでいた韓国代表DFの名前を挙げて、次のように伝えた。
「また負傷。１か月もしないうちにまた倒れてしまった。バイエルンにとってだけでなく、日本にとってもフィジカルに対する懸念が大きくなるほかない。問題はどんどん怪我が再発するという点だろう」
また記事では「日本にとって、彼のコンディションは重要な関心事だ。キム・ミンジェより力は弱いが、プレーできれば、マルチな能力と戦術知能をチームに寄与できる選手である」と伝えている。
伊藤の怪我が大事には至らないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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