TOKYO FM 80.0の公式Xが、4月12日放送のラジオ番組『菊池風磨 hoursz』のオフショットを公開。菊池風磨（timelesz）と渡辺翔太（Snow Man）の2ショットに注目が集まっている。

【写真】菊池風磨＆渡辺翔太のラジオオフショット／菊池風磨＆渡辺翔太＆橋本将生のプライベートショット／菊池風磨＆渡辺翔太『ウソ婚』オフショット

■渡辺翔太が『菊池風磨 hoursz』にゲスト出演

TOKYO FM 80.0の公式Xは、「『hoursz』2年目突入を記念して、これまでで番組で一番名前が登場した #SnowMan の #渡辺翔太 さんをゲストにお迎えします！」と投稿。

あわせて公開された写真には、渡辺は黒のニット帽に黒のパーカーとアウターを合わせたコーデ、菊池は黒のキャップとメガネ、グレーのパーカー姿で登場。

壁にもたれながら腕を組み、寄り添うように並ぶふたりの姿からは、気心の知れた関係性が感じられ、親友として知られるコンビらしい自然体の空気感が漂っている。

SNSでは「私服しょっぴーカッコイイ」「ふまなべ良すぎる」「2人ともお肌ちゅるちゅる」「かわいいお顔」「やんちゃ感ダダ漏れのふまなべ好き」といった声が寄せられている。

■菊池風磨のInstagramにも登場した渡辺翔太

■ドラマ『ウソ婚』で共演した菊池風磨＆渡辺翔太