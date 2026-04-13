バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、5人組ボーカルダンスユニット・M!LKの塩粼太智が登場！ 今をときめく大人気アイドルでありながら、体を張りまくった“アクロバティック水落ち芸”を披露し、ファンやお笑いコンビ・千鳥に衝撃を与えた。

【TVer】『相席食堂』に伝説を残した、M!LK塩粼太智の“クセ強アクロバティック水落ち芸”をおかわり。水も滴るビジュ爆裂イイ男すぎて滅！

M!LKといえば、2025年にブレイクして、同年末のNHK紅白歌合戦に初出場。紅白で披露した大ヒット曲『イイじゃん』に続き、『好きすぎて滅！』『爆裂愛してる』もSNSで “大バズり”している。

今ノリにノっているM!LKのメンバーである塩粼は、ハイテンションな愛されキャラでバラエティ番組に引っ張りだこ。『相席食堂』の京都府宇治市ロケでは、旺盛すぎるサービス精神を発揮！ 『好きすぎて滅！』を全力で披露したり、「うまイイじゃんです！」「おいしすぎて滅！」などと食リポしながら楽曲の裏話を明かしたり、一歩間違えたら危険な大道芸に果敢にチャレンジしたりし、スタジオの千鳥から「やりすぎ！」と褒められた。

そんな塩粼のサービス精神が特に発揮されたのは、ロケのラストで訪れたうなぎの老舗。おいしいうなぎを味わってウキウキ気分で帰ろうとした塩粼が、水の入った店内のバケツに、突然頭からダイブしたのだ。アクロバットが得意なだけあって塩粼は、一瞬倒れかけるも耐えて、逆立ちの状態に。最後は全身ずぶ濡れの姿で晴れやかな笑顔を見せ、「宇治すごいよ。宇治はいいところだよ本当に！」と、カメラにアピールした。

アイドルらしからぬ体を張りまくった塩粼の“水落ち芸”に、ノブは思わず立ち上がって「素晴らしい！ 素晴らしい滅です！」「すげえ！ アクロバットや！」などと大爆笑。相方の大悟も笑いながら、「コイツすっごいな！」「塩粼のおかげで水落ちも広がるね。水辺じゃないところでもいけるってことやもんな」と、水落ち芸の可能性を広げた塩粼を称賛した。

なお、塩粼が確実に爪痕を残した『相席食堂』は、4月7日に放送された。

千鳥はもちろん、ファンも塩粼の“クセ強アクロバティック水落ち芸”を絶賛。X上には、「爆裂売れっ子アイドルやのにあそこまで体張るなんて、だいちゃんすごすぎて滅」「ちょっと待てぃどころじゃなくてまじやばい何回みても アクロバティックサファイアブルーすぎて」「水落ちほんまにやばいwww伝説だろあれもうwww」「水落ちの概念を変えた男 塩粼太智 すごすぎて滅！」「見逃し配信TVer終了時期まで何回でも見たくなる神回でした！ ありがとう塩粼プロ」といった声が続出した。

【TVer】衝撃水落ち芸で伝説を残したM!LK塩粼太智、バラエティの天才だった！ 一歩間違えたら危険な大道芸を一発で成功しファン「なんでできんねん笑笑笑笑」の嵐