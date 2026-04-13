お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が１２日放送のＭＢＳ・ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。陣内智則、横山由依らを相手にお金にまつわる「熱血授業」を行った。

超難関の国家資格「１級ファイナンシャル・プランニング技能士」（ＦＰ１級）の資格を持つ八木は、現在都内の賃貸マンション暮らしも、将来はマイホーム購入を考える横山へ、「今、（都内の住宅は）高いですよね」と話し、都市部に賃貸で住み、郊外に別荘を持つロシア流の２拠点生活を推奨した。

自身も「大阪と東京」の２拠点生活を送っていると話し、「目黒区で働く用の（賃貸の）家があって、家族は大阪で（戸建てで）やっている」と明かした。

陣内が「でも目黒の先生、住んでいるところも家賃は高いでしょ？」と聞くと、八木は「８万５０００円です」と即答。陣内は「言っちゃった！いいんだ？」と驚きつつ、「でも中身とか見た目…、大阪だったら１万２０００円ぐらいでしょ？」とバラして、スタジオを笑わせた。

八木も「ホンマにね…東京は（家賃が）異常じゃないですか」と実感を込めていた。現在、東京では目黒区の家賃８万５０００円の賃貸マンションに住み、大阪に４ＬＤＫの戸建てを購入している。